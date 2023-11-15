Древние следы птиц в Австралии бросают вызов распространению ранних пташек

Недавнее исследование показало, что ранние птицы могли процветать в южных полярных условиях еще 120 миллионов лет назад. Это открытие, опубликованное в журнале открытого доступа PLOS ONE Энтони Мартином из Университета Эмори и его командой, проливает свет на распространение ранних пташек и дает новое представление об их способности адаптироваться к различным экосистемам.

В прошлом палеонтологи изо всех сил пытались найти доказательства существования ранних птиц на южных континентах. Тем не менее, исследователи, стоящие за этим исследованием, обнаружили серию следов птиц раннего мелового периода в формации Вонтагги в Виктории, Австралия. Эти 27 следов имеют черты, которые можно отнести к птицам, и указывают на присутствие различных видов птиц, в том числе некоторых из самых крупных, известных из мелового периода.

Что особенно примечательно, так это то, что эти следы являются старейшим из известных свидетельств существования птиц, обитавших в Австралии и других частях древней Гондваны. Следы также представляют собой старейшее свидетельство того, что птицы обитали в древней полярной среде. Это бросает вызов предыдущим предположениям о распространении ранних птиц и позволяет предположить, что в южных регионах их могло быть больше, чем считалось ранее.

Исследователи предполагают, что эти птицы могли посещать этот район сезонно, возможно, в рамках миграционного маршрута. Это открытие поднимает вопросы о том, как ранние птицы расселились по разным участкам суши и биомам, и подчеркивает необходимость дальнейшего исследования территорий Гондваны в поисках дополнительных окаменелостей ранних птиц.

«Мы очень рады документально подтвердить, что в полярной Австралии в раннемеловом периоде обитало множество птиц», — заявляют авторы. «Но мы также надеемся, что наше открытие окаменелостей вдохновит других исследователей искать и находить больше следов птиц раннего мела в других местах Южного полушария».

Это исследование не только расширяет наше понимание эволюционной истории птиц, но также подчеркивает важность следов окаменелостей в раскрытии важной информации о древних экосистемах и поведении животных.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое Гондвана?

Ответ: Гондвана — это суперконтинент, существовавший с неопротерозоя (около 1 миллиарда лет назад) до юрского периода (около 180 миллионов лет назад) и охватывающий южное полушарие.

Вопрос: Какое значение имеют эти следы птиц?

Ответ: Эти следы являются старейшим из известных свидетельств существования птиц, обитавших в Австралии или любой части древней Гондваны и обитавших в полярных условиях в раннемеловом периоде.

Вопрос: Как были обнаружены эти следы?

Ответ: Следы были найдены в формации Вонтагги в штате Виктория, Австралия, палеонтологами, проводившими исследования в этом районе.

Вопрос: Какие последствия имеет это исследование?

Ответ: Исследование бросает вызов предыдущим представлениям о распространении ранних птиц и предполагает, что они, возможно, были более многочисленны в южных регионах. Это также открывает новые возможности для исследования окаменелостей ранних птиц на суше Гондваны.

Вопрос: Что мы можем узнать из следов окаменелостей?

Ответ: Окаменелости, такие как следы, дают представление о древних экосистемах, поведении животных и истории эволюции организмов, которые могут не сохраниться в виде окаменелостей тел. Они предлагают уникальный взгляд на прошлую жизнь на Земле.