Новые данные свидетельствуют о следах древнейших птиц в южном полушарии

Мелисса Лоури, волонтер-охотница за ископаемыми, сделала замечательное открытие на южном побережье Австралии. В поисках окаменелостей динозавров она наткнулась на то, что сейчас считается самым древним из известных свидетельств существования древних птиц в южном полушарии – следы, которые сохранились на протяжении поразительных 120–128 миллионов лет.

Первоначально ошибочно приняв ее за следы динозавров, Лоури отправила фотографии своей находки палеонтологу профессору Энтони Мартину из Университета Эмори. Заинтригованный, Мартин посетил это место недалеко от Инверлоха, штат Виктория, и вскоре убедился, что следы на самом деле были следами птиц. Это захватывающее открытие порадовало Лоури, которая сама была заядлым орнитологом.

Благодаря трем обращенным вперед пальцам ног, широко расставленным под углом более 90 градусов, острым когтям, а у некоторых и характерным сидячим когтю, следы однозначно принадлежали птицам. Эти древние птицы, вероятно, по размеру были похожи на современных цапель или ловцов-сорок.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти птицы мигрировали в регион, который тогда располагался недалеко от южного полюса и части суперконтинента Гондвана, включавшего Антарктиду. Их присутствие представляет собой самое раннее известное свидетельство существования птиц в Австралии, южном полушарии и на древнем континенте Гондвана. Это открытие проливает свет на то, когда птицы впервые прибыли в эту часть мира, и дает ценную информацию об эволюции птиц.

Предыдущим старейшим свидетельством существования птиц в Австралии была окаменевшая кость возрастом 105 миллионов лет, обнаруженная в непосредственной близости от этого места. Интересно, что в 1903 году здесь также была найдена первая окаменелость австралийского динозавра.

Хотя следы видны только во время отлива и уязвимы для эрозии, исследователи задокументировали их с помощью фотографий и слепков. Со временем эти древние отпечатки будут потеряны в ежедневных приливах, что подчеркивает важность их сохранения и изучения, пока они еще существуют.

Исследование, проведенное учеными из Музеев Виктории, Университета Монаша и Технологического университета Суинберна, подчеркивает важность следов для понимания доисторических экосистем. Изучая следы динозавров и птиц на одном и том же участке, исследователи получили ценные доказательства того, что эти две группы жили одновременно в полярном регионе Гондваны.

Увлекательная история этих птичьих следов является еще одним свидетельством невероятного разнообразия жизни, которая когда-то населяла нашу планету миллионы лет назад. Эта замечательная находка обогащает наше понимание эволюции птиц и подчеркивает необходимость продолжать исследовать и защищать места, хранящие ключи к прошлому нашей планеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что открыла Мелисса Лоури? Ответ: Мелисса Лоури обнаружила старейшие известные свидетельства существования древних птиц в южном полушарии – следы, которые сохранились от 120 до 128 миллионов лет. Вопрос: Как были первоначально идентифицированы эти следы и почему они были значительными? Ответ: Первоначально эти следы были ошибочно приняты за следы динозавров, но при более внимательном рассмотрении учёные обнаружили, что это следы птиц. Это открытие важно, поскольку оно дает представление о том, когда птицы впервые прибыли в Австралию и южное полушарие. Вопрос: Какие характеристики отличают эти следы от птичьих? A: Следы имеют три обращенных вперед, широко расставленных пальца под углом более 90 градусов, с острыми когтями, а некоторые с характерным когтем для сидения. Вопрос: Каково значение обнаружения следов динозавров и птиц на одном и том же месте? Ответ: Сосуществование следов динозавров и птиц на одном и том же месте свидетельствует о том, что эти две группы жили одновременно в полярном регионе древнего континента Гондвана. Вопрос: Что это открытие говорит об эволюции птиц? Ответ: Открытие этих древних следов птиц проливает свет на историю эволюции птиц и модели их миграции. Это также подчеркивает необходимость сохранения и изучения таких мест для углубления нашего понимания доисторических экосистем.