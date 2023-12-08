Ожидается, что в предстоящем решении членов комиссии Огасты будут одобрены планы реконструкции парка Дайс. Однако в эти планы не входит сохранение 130-летней пожарной части, стоящей на этом месте с 1890-х годов.

Здание оставалось закрытым в течение последних пяти лет из соображений безопасности, а стоимость его ремонта активно обсуждается членами комиссии. Многие задаются вопросом, оправданы ли затраты и усилия.

Джордж Буш, президент Исторической Огасты, выступает за сохранение пожарной части. По словам Буша, нет причин, по которым здание нельзя было бы отремонтировать вместе с остальной частью парка. Его организация изучила возможность продажи его частным лицам, заинтересованным в восстановлении исторического сооружения и возвращении его в налоговую базу. Вопреки мнению, что пожарная часть не подлежит ремонту, Буш утверждает, что нет никаких доказательств того, что ее невозможно восстановить. Он утверждает, что снос здания кажется совершенно неудобным для текущих планов парка.

Пожарная часть имеет богатую историю и является одной из старейших действующих пожарных депо в Джорджии. В последнее время пожарная часть служила общественным центром в парке Дайс. Некоторые члены комиссии утверждают, что снести здание и начать заново было бы более экономически эффективным подходом.

Однако Буш опровергает эту точку зрения, подчеркивая экологически безопасную природу реконструкции существующей структуры. Использование оригинальных материалов здания позволяет избежать необходимости в дополнительных ресурсах, таких как вырубка деревьев для новых балок. Кроме того, он подчеркивает важность сохранения архитектурной и исторической ценности, которой обладает пожарная часть.

Хотя планы по реконструкции парка Дайс включают в себя новые баскетбольные площадки, площадки для пиклбола и игровую площадку, судьба пожарной части остается неопределенной. Окончательное решение будет принято членами комиссии путем голосования на их заседании во вторник в 2:XNUMX.