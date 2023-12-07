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Город Колумбус проводит внутренний аудит финансового департамента

ByГабриэль Бота

Декабрь 7, 2023
Город Колумбус проводит внутренний аудит финансового департамента

Городской совет Колумбуса недавно завершил внутреннюю проверку финансового департамента, обнаружив некоторые тревожные выводы. Аудит, начатый еще в июле, был направлен на оценку финансовых операций и процессов внутри ведомства. После пяти месяцев расследования аудиторский отчет выявил существенные неточности и сомнительную практику.

Одним из самых тревожных открытий в ходе проверки стало наличие необработанных чеков, датированных еще 2006 годом. Владельцы бизнеса, представившие чеки для продления лицензий, обнаружили, что платежи так и не поступили на счет банка. Многие из этих чеков считались просроченными и с годами были забыты. Это коснулось не только лицензий на ведение бизнеса, но и других областей, таких как владение ломбардами.

Члены городского совета были шокированы этими выводами, назвав их серьёзным случаем халатности. Расследование вызвало обеспокоенность по поводу подотчетности и внутреннего контроля в финансовом отделе. Понятно, что ответственность за эти оплошности может нести кто-то или группа лиц.

Однако финансовый директор Анжелика Александер оспорила некоторые утверждения, высказанные в ходе проверки. Она не согласилась с заявленной суммой неполученных средств, заявив, что она была неточно указана в размере 45.1 миллиона долларов. По словам Александра, более точная цифра — 2.5 миллиона долларов. Она утверждала, что все транзакции были каталогизированы и что на банковском счете города отражалась необходимая сумма наличных денег.

Противоречивые точки зрения внутреннего аудитора и финансового директора вызывают дополнительные вопросы о точности финансовых отчетов и эффективности процессов финансового отдела.

Завершение внутреннего аудита подчеркивает необходимость повышения прозрачности и улучшения финансового управления в городе Колумбус. Результаты должны послужить тревожным сигналом для администрации о необходимости незамедлительного решения этих проблем, чтобы обеспечить целостность финансового отдела и восстановить доверие общественности.

Более подробную информацию об аудите и его последствиях можно найти по предоставленным ссылкам.

Источник: WTVM (авторское право 2023 г.)

By Габриэль Бота