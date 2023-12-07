Город Колумбус проводит внутренний аудит финансового департамента

Городской совет Колумбуса недавно завершил внутреннюю проверку финансового департамента, обнаружив некоторые тревожные выводы. Аудит, начатый еще в июле, был направлен на оценку финансовых операций и процессов внутри ведомства. После пяти месяцев расследования аудиторский отчет выявил существенные неточности и сомнительную практику.

Одним из самых тревожных открытий в ходе проверки стало наличие необработанных чеков, датированных еще 2006 годом. Владельцы бизнеса, представившие чеки для продления лицензий, обнаружили, что платежи так и не поступили на счет банка. Многие из этих чеков считались просроченными и с годами были забыты. Это коснулось не только лицензий на ведение бизнеса, но и других областей, таких как владение ломбардами.

Члены городского совета были шокированы этими выводами, назвав их серьёзным случаем халатности. Расследование вызвало обеспокоенность по поводу подотчетности и внутреннего контроля в финансовом отделе. Понятно, что ответственность за эти оплошности может нести кто-то или группа лиц.

Однако финансовый директор Анжелика Александер оспорила некоторые утверждения, высказанные в ходе проверки. Она не согласилась с заявленной суммой неполученных средств, заявив, что она была неточно указана в размере 45.1 миллиона долларов. По словам Александра, более точная цифра — 2.5 миллиона долларов. Она утверждала, что все транзакции были каталогизированы и что на банковском счете города отражалась необходимая сумма наличных денег.

Противоречивые точки зрения внутреннего аудитора и финансового директора вызывают дополнительные вопросы о точности финансовых отчетов и эффективности процессов финансового отдела.

Завершение внутреннего аудита подчеркивает необходимость повышения прозрачности и улучшения финансового управления в городе Колумбус. Результаты должны послужить тревожным сигналом для администрации о необходимости незамедлительного решения этих проблем, чтобы обеспечить целостность финансового отдела и восстановить доверие общественности.

Более подробную информацию об аудите и его последствиях можно найти по предоставленным ссылкам.

Источник: WTVM (авторское право 2023 г.)