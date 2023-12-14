Audi представляет эксклюзивную финальную версию купе R8 в Японии

Компания Audi удивила автолюбителей запуском в Японии специальной финальной версии своего купе R8. В продажу поступило всего восемь экземпляров. Эта модель ограниченного выпуска предлагает улучшенные характеристики и стиль по сравнению со своими предшественниками.

Audi R8 Coupe Japan Final Edition демонстрирует яркий матовый цвет кузова Ibis White, дополненный 20-дюймовыми колесными дисками со спицами из матовой бронзы, отполированными под золото. Керамические тормоза автомобиля дополняют привлекательный дизайн, подчеркнутые красными суппортами. Компоненты из углеродного волокна, в том числе крышки зеркал, передний спойлер и боковые лопатки, способствуют общему облегчению конструкции. Кроме того, такой же обработке подверглись заднее крыло, диффузор и боковые юбки.

Внутри салона Audi создала роскошную и ориентированную на водителя атмосферу. Двухцветная тема «Черный и алебастровый белый» создает элегантный внешний вид, а сиденья обтянуты кожей наппа. Потолок и зона за сиденьями покрыты алькантарой, что придает автомобилю дополнительную изысканность. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность модели, на накладках порогов нанесено уникальное обозначение, обозначающее ее статус Final Edition.

Покупатели этого ограниченного выпуска R8 Coupe также получат памятную табличку с идентификационным номером автомобиля (VIN), что еще больше повысит его коллекционную ценность.

Хотя эта финальная версия купе R8 представляет собой замечательное предложение, она также знаменует собой потенциальный конец эпохи спортивных автомобилей Audi. Выход на пенсию R8 следует по стопам прекращения выпуска Audi TT. Тем не менее, Audi намекнула на возможность возрождения этих знаковых моделей в будущем как полностью электрические модели. Однако энтузиастам придется терпеливо ждать потенциального возвращения этих любимых спортивных автомобилей.