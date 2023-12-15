Представлены новые доказательства по делу RICO над бандой Young Slime Life и рэпером Young Thug

В ходе недавнего процесса по делу RICO с участием предполагаемой преступной уличной банды Young Slime Life и рэпера Young Thug новые показания и доказательства пролили свет на тайную сделку с наркотиками, которая состоялась в 2020 году. Показания свидетелей правоохранительных органов показали, что член Банда YSL, Деронте Беби, известная как Би, продала марихуану на сумму 20 долларов офицеру под прикрытием на заправочной станции на Кливленд-авеню.

Офицер под прикрытием подробно описал сделку, заявив, что Беби завернул марихуану в лотерейный билет, прежде чем передать его. Эта информация появилась в рамках дела прокуратуры против банды YSL, обвиняемой в сбыте наркотиков с АЗС.

Стоит отметить, что Беби, который заключил сделку о признании вины в прошлом месяце, не является одним из шести обвиняемых, которые в настоящее время предстают перед судом, включая Янга Тага. Этот судебный процесс знаменует собой важный момент в судебном разбирательстве, поскольку обвинение стремится доказать предполагаемую преступную деятельность банды YSL и их связь с известным рэпером.

В дальнейшем показания в суде будут продолжены, и следующим свидетелем станет офицер полиции Брукхейвена, который остановил движение, что привело к аресту Янга Тага, чье настоящее имя - Джеффри Уильямс.

Эти недавние события усиливают серьезность обвинений против Young Thug и его предполагаемой связи с бандой Young Slime Life. По ходу судебного разбирательства еще неизвестно, как эти новые доказательства повлияют на результат и будут ли они в дальнейшем привлекать Young Thug к преступной деятельности банды.