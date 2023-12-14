Защитите себя от мошенничества в праздники: предупреждение генерального прокурора

Генеральный прокурор Мишель Генри предостерегает жителей Пенсильвании, чтобы они были в состоянии повышенной готовности к мошенничеству во время предстоящего курортного сезона. С приближением праздников мошенники находят новые способы обмануть ничего не подозревающих людей. Генеральный прокурор выделяет семь распространенных видов мошенничества и дает важные советы, как не стать их жертвой.

Одним из распространенных видов мошенничества является фишинг по электронной почте и текстовым сообщениям, когда люди получают мошеннические сообщения, предлагающие им раскрыть личную информацию на поддельном веб-сайте. Эти сообщения часто представляют собой подтверждения заказа от транспортных компаний или розничных продавцов. Чтобы защитить себя, соблюдайте осторожность и не сообщайте никаких конфиденциальных данных, если вы не уверены в источнике.

Еще одно мошенничество связано с кражей доставки, которая происходит, когда посылки остаются без присмотра дома у получателей. Генеральный прокурор Генри советует установить доверительные отношения с соседом, который сможет задерживать доставку до тех пор, пока вы не сможете ее получить.

Скимминг кредитных карт — еще одна серьезная угроза. Мошенники используют «скиммеры» для получения информации о кредитных и дебетовых картах в банкоматах, заправочных станциях и платежных киосках. Рассмотрите возможность использования платежных приложений на своем смартфоне как более безопасной альтернативы. В отсутствие смартфона внимательно отслеживайте свои банковские выписки и транзакции на предмет подозрительной активности.

Любовь не должна стоить вам финансовых затрат, однако любовные мошенничества продолжают становиться жертвами ничего не подозревающих людей. Мошенники создают то, что кажется настоящими отношениями, а затем требуют деньги на билеты на самолет, таможенные сборы или визы. Будьте осторожны с лицами, просящими деньги, и проверяйте подлинность любых предполагаемых денежных переводов.

Мошенничество с продажей домашних животных в Интернете, всплывающая реклама и рыночные предложения также широко распространены во время курортного сезона. Мошенники выдают себя за законных продавцов, взимая непомерные цены за домашних животных или предлагая фальшивые призы. Всегда исследуйте и проверяйте законность онлайн-продавцов, прежде чем совершать какие-либо покупки.

Чтобы защитить себя, генеральный прокурор Генри рекомендует настроить электронную почту или текстовые оповещения для компании-эмитента вашей кредитной карты или банка, чтобы быстро обнаружить любую мошенническую деятельность. Регулярно обновляйте программное обеспечение безопасности вашего компьютера и выполняйте проверку на вирусы, чтобы предотвратить заражение вредоносным ПО. Кроме того, избегайте совершения платежей с помощью предоплаченных подарочных карт, CashApp, Venmo или денежных переводов. Выбирайте кредитные карты, которые обеспечивают лучшую защиту от мошеннических транзакций.

Помните, всегда соблюдайте осторожность при работе с подозрительными электронными письмами, рекламой в социальных сетях или текстовыми сообщениями, содержащими гиперссылки. Вместо того, чтобы нажимать на эти ссылки, посетите официальный сайт магазина напрямую, чтобы обеспечить безопасность покупок.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно подайте заявление в полицию и подайте жалобу в Генеральную прокуратуру Пенсильвании. С ними можно связаться через их веб-сайт, по электронной почте [email protected] или по телефону 1-800-441-2555.

Будьте бдительны и защитите себя от праздничных мошенничеств в этом сезоне!