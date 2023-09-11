Злоумышленники используют Google Looker Studio для фишинговых атак

Злоумышленники нашли способ использовать инструмент визуализации данных Google Looker Studio для проведения фишинговых атак. Исследователи из Check Point обнаружили кампанию по компрометации деловой электронной почты (BEC), которая использует Looker Studio для создания страниц на тему криптовалюты, чтобы обманом заставить пользователей предоставить свои учетные данные. Злоумышленники рассылают электронные письма, которые, по-видимому, исходят от Google и содержат ссылки на фальшивые отчеты об инвестировании в криптовалюту. Если пользователи нажимают на ссылку, они перенаправляются на страницу Google Looker, на которой размещено слайд-шоу, которое предлагает им войти в свою учетную запись, чтобы получить больше биткойнов. Однако эта страница входа предназначена для кражи их учетных данных.

Исследователи Check Point наблюдали более сотни атак с использованием этого метода и проинформировали Google о кампании. Злоумышленники могут обойти проверку безопасности электронной почты, используя авторитет Google и различные методы. Например, они манипулируют IP-адресом отправителя, чтобы обмануть элементы управления SPF и пройти проверку аутентификации DKIM, проверяя законный домен электронной почты. Кроме того, связь электронных писем с доменом google.com позволяет им проходить проверки с помощью системы аутентификации, отчетности и соответствия сообщений на основе домена (DMARC).

Эксперты раскритиковали SPF, DKIM и DMARC за восприимчивость к сложным векторам атак по электронной почте, поскольку они могут защитить только от тех угроз, для которых они были разработаны. Для защиты от подобных атак BEC организациям рекомендуется использовать технологию безопасности на основе искусственного интеллекта, которая может заранее выявлять индикаторы фишинга. Кроме того, необходимо внедрить комплексное решение безопасности с возможностями сканирования документов и файлов, а также надежную систему защиты URL-адресов, которая проводит тщательное сканирование и эмулирует веб-страницы для повышения безопасности.

источники:

– Check Point (исследователи в Check Point)

– SPF (структура политики отправителей)

– DKIM (почта, идентифицированная DomainKeys)

– DMARC (Аутентификация сообщений, отчетность и соответствие на основе домена)