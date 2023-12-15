Второе DLC для Atomic Heart «Trapped Limbo» выйдет в 2024 году

Сегодня издатель Focus Entertainment и разработчик Mundfish объявили дату выхода долгожданного второго DLC для Atomic Heart. Дополнение под названием «Trapped Limbo» выйдет 6 февраля 2024 года.

Продолжая историю основной игры и первого DLC «Инстинкт аннигиляции», Trapped Limbo исследует другой финал, происходящий сразу после событий основной игры. У игроков будет возможность отправиться в глубины разума П-3, помогая ему перемещаться по сложным платформам и раскрывать секреты своего прошлого и мира Лимбо.

В дополнение к объявлению даты релиза Focus Entertainment также представила новый трейлер, демонстрирующий захватывающий игровой процесс и захватывающий мир, который ждет игроков в Trapped Limbo. (ссылка на трейлер)

Поклонники с нетерпением ждут следующего DLC Atomic Heart с нетерпением ждали этого анонса с тех пор, как тизер-трейлер был выпущен во время Tokyo Game Show 2023. DLC Trapped Limbo будет доступен тем, кто приобрел Atomic Pass, а также игрокам, владеющим Gold. или премиум-издания Atomic Heart.

Atomic Heart получила широкую похвалу за свой уникальный сеттинг, вдохновленный атомпанком, и способность увлекать игроков своим творческим повествованием. IGN назвал игру «очень творческой попыткой продолжить с того места, на котором остановились игры вроде BioShock». С Trapped Limbo игроки могут рассчитывать на продолжение того же качества и захватывающего опыта, которые сделали основную игру такой любимой.

Поскольку мы с нетерпением ожидаем выхода Trapped Limbo, не забудьте отметить в своем календаре 6 февраля 2024 года. Путешествие в разум P-3 и тайны Лимбо ждут нас, обещая незабываемые приключения поклонникам Atomic Heart.