Раскройте загадочные тайны и путешествуйте по причудливой вселенной Atlas Wept

Краткое описание: Отправьтесь в захватывающее приключение по загадочному миру Atlas Wept, будущей ролевой игры, созданной по мотивам всеми любимой игры Mother. Благодаря уникальному сочетанию пошаговых боев и динамичного экшена, игрокам предстоит разгадать тайны далекой планеты и следить за путешествиями двух групп бесстрашных детей. Atlas Wept выйдет 17 января 2024 года эксклюзивно для ПК через Steam.

Попробуйте себя в роли Дези и Чарли, двух отважных юношей, отправляющихся в неизведанное в поисках злобной сущности, стирающей личности. Пока вы ведете их через опасные ландшафты, тайны загадочной планеты постепенно раскрываются, раскрывая ее истинную природу. Одновременно Хэл и Люси стремятся раскрыть правду о существовании собаки-робота Джиджи, исследуя ее происхождение и цель.

В двенадцати увлекательных главах игроки будут поочередно переходить от одной группы к другой, создавая связное повествование, связывающее их отдельные истории. Загадочные кусочки головоломки постепенно сойдутся воедино, проливая свет на появление зловещих Ухмылок и происхождение силы, стирающей разум.

Визуально потрясающий мир Atlas Wept погружает игроков в сюрреалистическую среду, полную необычных загадок. Путешествуя по этим потусторонним мирам, будьте готовы к неожиданным встречам и испытаниям. Участвуйте в пошаговых боях, которые плавно переходят в напряженные боевые сцены, предлагая динамичный игровой процесс, который держит вас в напряжении.

Atlas Wept, сочетающий в себе захватывающий сюжет, уникальную игровую механику и потрясающе красивую графику, обещает очаровать как поклонников ролевых игр, так и любителей серии Mother. Отметьте в своем календаре 17 января 2024 года, когда вы сможете отправиться в это необыкновенное путешествие исключительно на ПК через Steam. Не упустите свой шанс раскрыть скрытые истины Atlas Wept и погрузиться в захватывающую историю, полную тайн и приключений.