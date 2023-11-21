В каком возрасте у вас больше не может быть опоясывающего лишая?

Опоясывающий лишай, также известный как опоясывающий лишай, представляет собой вирусную инфекцию, вызывающую болезненную сыпь. Его вызывает вирус ветряной оспы, тот же вирус, который вызывает ветрянку. Хотя опоясывающий лишай может поражать людей всех возрастов, он чаще встречается у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Но в каком возрасте вы больше не можете заболеть опоясывающим лишаем? Давайте рассмотрим этот вопрос и прольем некоторый свет на эту тему.

Каков типичный возрастной диапазон опоясывающего лишая?

Опоясывающий лишай может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего он встречается у людей старше 50 лет. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно у каждого третьего человека в Соединенных Штатах в течение жизни разовьется опоясывающий лишай. Риск развития опоясывающего лишая увеличивается с возрастом, а заболеваемость резко возрастает после 50 лет.

Может ли опоясывающий лишай возникнуть после определенного возраста?

Хотя риск развития опоясывающего лишая увеличивается с возрастом, не существует определенного возраста, в котором вы больше не можете заболеть опоясывающим лишаем. Опоясывающий лишай может развиться даже у людей в возрасте 80 или 90 лет, если они ранее перенесли ветрянку. Вирус ветряной оспы остается в дремлющем состоянии в организме после выздоровления от ветряной оспы и может реактивироваться в более позднем возрасте, вызывая опоясывающий лишай.

Можно ли предотвратить опоясывающий лишай?

Да, опоясывающий лишай можно предотвратить с помощью вакцинации. CDC рекомендует двухдозовую вакцину под названием Shingrix для взрослых в возрасте 50 лет и старше. Эта вакцина очень эффективна в снижении риска опоясывающего лишая и его осложнений. Он также рекомендуется людям, которые ранее получали старую вакцину против опоясывающего лишая Зоставакс.

Каковы симптомы опоясывающего лишая?

Симптомы опоясывающего лишая обычно включают болезненную сыпь, которая проявляется в виде полосы или полоски на одной стороне тела. Эта сыпь часто сопровождается зудом, покалыванием или жжением. Другие симптомы могут включать лихорадку, головную боль, усталость и чувствительность к свету. Если вы заметили эти симптомы, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В заключение, не существует определенного возраста, в котором вы больше не можете заболеть опоясывающим лишаем. Хотя опоясывающий лишай чаще встречается у пожилых людей, он может поражать людей любого возраста. Вакцинация — эффективный способ предотвратить опоясывающий лишай, и Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцину Шингрикс взрослым в возрасте 50 лет и старше. Если вы испытываете симптомы опоясывающего лишая, важно обратиться к врачу для правильной диагностики и лечения.