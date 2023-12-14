Опасности, связанные с предсказаниями искусственного интеллекта: раскрываем правду

Искусственный интеллект стал важным инструментом прогнозирования будущих результатов в различных отраслях. Будь то банки, использующие ИИ для определения выплат по кредитам, больницы, прогнозирующие риски заболеваний, или компании автострахования, рассчитывающие вероятность несчастных случаев, использование алгоритмов, похоже, решает многие социальные проблемы. Однако реальность такова, что внедрение ИИ может привести к катастрофическим последствиям из-за таких проблем, как утечка данных и систематическая ошибка выборки.

Такие исследователи, как Саяш Капур из Центра политики в области информационных технологий Принстонского университета, предупреждают о потенциальных опасностях слепой зависимости от искусственного интеллекта. Капур обнаружил многочисленные случаи ошибочных предсказаний в научных исследованиях, которые были опубликованы без учета их применимости в реальной жизни. Несмотря на огромный объем кода машинного обучения в исследовательских работах, эти результаты часто не трансформируются в практические достижения.

Последствия ошибочных прогнозов ИИ могут иметь далеко идущие последствия. Десятки тысяч голландских родителей были ложно обвинены в мошенничестве из-за ошибочных результатов алгоритма. Еще один тревожный пример связан с алгоритмом, предназначенным для выявления больничных пациентов с высоким риском сепсиса, но его склонность генерировать ложные сигналы тревоги и пропускать настоящие случаи вызвала серьезную обеспокоенность.

Распространенность этих проблем в различных областях поразительна. Капур утверждает, что сотни исследовательских работ демонстрируют аналогичные недостатки машинного обучения. Не следует слепо принимать ИИ, не оценив его ограничения и потенциальные опасности.

Поскольку дебаты вокруг ИИ и его применения продолжаются, исследователям и практикам крайне важно устранить недостатки прогнозов ИИ. Прозрачность и подотчетность необходимы для обеспечения того, чтобы алгоритмы были тщательно протестированы, проверены и соответствовали строгим этическим стандартам. Только понимая и исправляя эти проблемы, можно полностью реализовать перспективы ИИ, не ставя под угрозу благополучие отдельных людей и общества в целом.