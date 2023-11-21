Развивающаяся консольная версия Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, долгожданный римейк популярной игры Ark: Survival Evolved на Unreal Engine 5, вызвал волнение и разочарование среди консольных игроков. Студия разработчиков Wildcard объявила дату выпуска версии для Xbox, одновременно отложив выпуск для PlayStation 5.

В недавнем сообщении в Твиттере студия Wildcard подтвердила, что Ark: Survival Ascended выйдет на Xbox Series X и S 21 ноября в 9 утра по тихоокеанскому времени / 12 часов дня по восточному времени / 5:XNUMX по Великобритании. Это объявление вселило надежду в энтузиастов Ark, которые в прошлом скептически относились к достоверности дат выпуска Studio Wildcard.

Однако игрокам PlayStation 5 придется подождать еще немного, поскольку выход Ark: Survival Ascended на этой платформе перенесен на начало декабря. Студия Wildcard назвала причиной задержки «некоторые проблемы», возникшие в процессе сертификации Sony. Предполагается, что кроссплатформенная игра может вызвать осложнения, но Studio Wildcard уверяет игроков, что они усердно работают над тем, чтобы обеспечить наилучший кроссплатформенный опыт.

Несмотря на задержки на консолях, запуск Ark: Survival Ascended в Steam был признан успешным. Всего за две недели после выпуска было продано более 600,000 XNUMX копий игры. Однако некоторые игроки столкнулись с проблемами производительности, которые повлияли на общий игровой процесс. Студия Wildcard признала эти проблемы и пообещала устранить их с помощью исправлений и обновлений.

Хотя Ark: Survival Ascended продолжает улучшаться, ее предшественница, Ark: Survival Evolved, остается популярной среди игроков. В настоящее время в оригинальную игру активно играет больше людей, чем в ее обновленную версию.

Независимо от того, с нетерпением ждут ли игроки релиза на консоли или наслаждаются игрой в Steam, мир Ark: Survival Ascended предлагает захватывающее приключение, наполненное динозаврами, испытаниями на выживание и развивающимся игровым процессом.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое Ark: Survival Ascend?

Ark: Survival Ascended — это ремейк оригинальной игры Ark: Survival Evolved, разработанной студией Wildcard с использованием Unreal Engine 5. Она предлагает захватывающий опыт выживания в мире, кишащем доисторическими существами.

2. Когда выйдет Ark: Survival Ascended на Xbox?

Ark: Survival Ascended выйдет на Xbox Series X и S 21 ноября в 9:12 по тихоокеанскому времени, 5:XNUMX по восточному времени и XNUMX:XNUMX по Великобритании.

3. Почему выпуск Ark: Survival Ascended для PlayStation 5 был отложен?

Релиз Ark: Survival Ascended для PlayStation 5 был отложен до начала декабря из-за «некоторых проблем», возникших в процессе сертификации Sony. Студия Wildcard работает над решением этих проблем и предоставляет игрокам максимально возможный кроссплатформенный опыт.

4. Столкнулись ли с какими-либо проблемами при запуске Ark: Survival Ascended в Steam?

Да, при запуске Ark: Survival Ascended в Steam возникли проблемы с производительностью, которые повлияли на выпуск игры. Студия Wildcard признала эти проблемы и активно работает над их устранением с помощью исправлений и обновлений.

5. Насколько популярность Ark: Survival Evolved сравнима с популярностью Ark: Survival Ascended?

На момент публикации этой статьи в Ark: Survival Evolved активно играет больше игроков, чем в Ark: Survival Ascended. Однако, благодаря постоянным улучшениям и обновлениям, обновленная версия обещает захватывающий и развивающийся игровой процесс.