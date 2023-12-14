Жители Амхерста добиваются прозрачности бюджетного процесса

Жители Амхерста призывают к повышению прозрачности бюджетного процесса города на 2024 год после того, как почувствовали себя застигнутыми врасплох значительным повышением налоговых сборов в этом году. Городской совет утвердил повышение налогов на 11.4 процента, что, по мнению некоторых жителей, окажет существенное влияние на их финансы, особенно учитывая, что стоимость товаров и услуг первой необходимости продолжает расти.

Городской инспектор Брайан Калпа защищает это решение, заявляя, что предлагаемое повышение налогов было обнародовано в середине сентября и что город разместил проекты своего бюджета в Интернете, а также провел несколько публичных слушаний перед голосованием за отмену налогового сбора штата.

Однако критики утверждают, что следовало бы сделать больше для информирования жителей и их вовлечения в процесс принятия бюджетных решений. В ответ на негативную реакцию член совета Шон Лавин предложил резолюцию, призванную закрепить бюджетный процесс города в городском кодексе. Резолюция потребует создания Обзора гражданского бюджета, сводного документа, написанного простым языком, с подробным описанием конкретных капитальных расходов и описанием того, как жители могут участвовать в этом процессе.

В настоящее время в городе действует двухпартийный комитет по рассмотрению бюджета, в который входят как жители, так и законодатели. Кулпа подтверждает, что нынешняя практика города соответствует предложенной резолюции, подчеркивая, что бюджетная информация будет и дальше публиковаться и обсуждаться на общественных слушаниях.

Дополнительные налоговые поступления от повышения пойдут на финансирование различных проектов, в том числе проекта светодиодного освещения стоимостью 33 миллиона долларов, открытия вакансий в полицейском управлении и инвестиций в новые шоссейные и полицейские машины. Эти расходы направлены на устранение предыдущего дефицита и подготовку к будущим проблемам.

Кульпа надеется, что проект уличного освещения позволит сэкономить к следующему году, что в конечном итоге снизит нагрузку на кошельки жителей в 2025 году. Он признает, что достижение этой цели потребует постоянных усилий.

Резолюция Лавина будет представлена ​​на следующем заседании городского совета, а общественные слушания и голосование, как ожидается, последуют в новом году. Успех предложения будет зависеть от поддержки сообщества, и Лавин сплачивает жителей посредством петиции, подчеркивая необходимость этого необходимого изменения в бюджетном процессе города.