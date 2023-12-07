Резюме:

Божьи коровки, также известные как божьи коровки или божьи коровки, — это маленькие насекомые, которые часто ассоциируются с их яркой красно-черной окраской. Однако, вопреки распространенному мнению, не все божьи коровки черные. На самом деле божьи коровки могут быть самых разных цветов, включая черный, красный, оранжевый, желтый и даже розовый. Цель этой статьи — изучить различные цветовые вариации божьих коровок и пролить свет на причины их разнообразного внешнего вида.

Божьи коровки черные?

Божьи коровки не только черные. Хотя многие божьи коровки имеют черную окраску, важно отметить, что божьи коровки также могут быть красными, оранжевыми, желтыми или даже розовыми. Самый распространенный вид божьих коровок, известный как семипятнистая божья коровка (Coccinella septempunctata), обычно имеет красное или оранжевое тело с черными пятнами. Однако существует множество других видов божьих коровок, которые имеют разные цветовые узоры и вариации.

Цветовые вариации божьих коровок:

Божьи коровки демонстрируют широкий спектр цветовых вариаций, что можно объяснить несколькими факторами, такими как генетика, условия окружающей среды и их рацион. Пигментация божьих коровок определяется наличием различных пигментов, в том числе меланина, каротиноидов и птеридинов. Эти пигменты взаимодействуют по-разному, в результате чего у божьих коровок наблюдаются разнообразные цветовые узоры.

Некоторые божьи коровки, например двупятнистая божья коровка (Adalia bipunctata), преимущественно черные с двумя красными пятнами. Другие, например розовая божья коровка (Coleomegilla maculata), имеют розоватый оттенок. Кроме того, некоторые виды божьих коровок, такие как азиатская божья коровка (Harmonia axyridis), могут иметь широкий спектр цветов, включая черный, красный, оранжевый и желтый.

Почему божьи коровки разноцветные?

Яркие цвета божьих коровок служат нескольким целям. Во-первых, их яркая окраска служит предупреждающим сигналом для потенциальных хищников, указывая на то, что они токсичны или неприятны. Это явление, известное как апосематизм, помогает удержать хищников от поедания божьих коровок, поскольку они связывают их яркие цвета с неприятным вкусом или токсичностью.

Кроме того, определенную окраску божьих коровок также могут играть роль в выборе партнера. Самцы божьих коровок часто используют свою окраску, чтобы привлечь самок во время брачного сезона. Интенсивность и яркость их окраски могут указывать на здоровье и генетические качества самца, что делает их более желанными для потенциальных партнеров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Q: Все ли божьи коровки токсичны?

A: Нет, не все божьи коровки токсичны. Хотя некоторые виды божьих коровок содержат токсичные соединения, которые могут отпугивать хищников, не все божьи коровки обладают этим защитным механизмом.

Q: Могут ли божьи коровки менять свой цвет?

A: Божьи коровки не обладают способностью менять свой цвет на протяжении всей жизни. Окраска божьих коровок определяется их генетикой и остается относительно постоянной.

Q: Кусают ли божьи коровки человека?

A: Божьи коровки, как правило, безвредны для человека и не кусаются. Однако при угрозе они могут выделять желтоватую жидкость, что может вызвать раздражение кожи или аллергические реакции у некоторых людей.

Q: Как долго живут божьи коровки?

A: Продолжительность жизни божьих коровок варьируется в зависимости от вида и условий окружающей среды. В среднем божьи коровки могут жить около одного-двух лет.

источники:

- Национальная география. https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/ladybugs/

– Программа комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета в масштабе штата. https://ipm.ucanr.edu/PMG/NE/lady_beetles.html