Кошки-самки бесполы?

Являются ли кошки бесполыми?
Резюме:
Кошки-самки, как и их собратья-самцы, не являются бесполыми существами. Хотя они могут и не проявлять такое же явное сексуальное поведение, как самцы, кошки действительно являются сексуальными существами. Понимание репродуктивной биологии и поведения кошек имеет решающее значение для ответственного владения домашними животными и обеспечения их общего благополучия.
Введение:
Кошки, как самцы, так и самки, издавна очаровывали людей своей загадочной и независимой натурой. Однако заблуждения о сексуальности кошек сохраняются. В этой статье мы изучим репродуктивную биологию кошек, развенчаем распространенные мифы и прольем свет на их сексуальную природу.
Репродуктивная биология кошек:
Кошки, или королевы, достигают половой зрелости в возрасте от 5 до 9 месяцев. В отличие от некоторых других млекопитающих, кошки являются «индуцированными овуляторами», то есть им требуется стимуляция от спаривания, чтобы выпустить яйцеклетки для оплодотворения. Это означает, что у кошек нет регулярных менструальных циклов, как у людей.
Когда у кошки наступает течка, также известная как течка, она становится восприимчивой к спариванию. В течение этого времени, которое обычно длится 4–7 дней, королева может проявлять различное поведение, такое как повышенная вокализация, беспокойство, катание по полу и трение о предметы. Такое поведение является сигналом потенциальным партнерам о том, что она готова к воспроизведению потомства.
Миф: кошки не испытывают удовольствия во время спаривания:
Вопреки распространенному мнению, кошки действительно испытывают удовольствие во время спаривания. Хотя это правда, что у котов есть пенисы с шипами, которые вызывают овуляцию у самок, это не означает, что этот акт полностью лишен удовольствия для самки. Стимуляция и выброс гормонов во время спаривания могут быть приятными для кошек.
Стерилизация кошек:
Чтобы предотвратить нежелательную беременность и снизить риск возникновения некоторых проблем со здоровьем, кошкам-самкам, не предназначенным для разведения, рекомендуется стерилизация (хирургическое удаление яичников и матки). Стерилизация также избавляет королев от необходимости проходить через гормональные и поведенческие изменения, связанные с циклами течки.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Вопрос: Могут ли кошки размножаться без спаривания?
Ответ: Нет, кошки не могут размножаться без спаривания. Им требуется стимуляция от спаривания, чтобы выпустить яйца для оплодотворения.
Вопрос: Переживают ли кошки менопаузу?
Ответ: Нет, у кошек менопауза не наступает. Они сохраняют фертильность на протяжении всей своей жизни, хотя с возрастом фертильность может снижаться.
В: Как часто у кошек бывает течка?
Ответ: Течка у кошек обычно наступает каждые 2–3 недели во время сезона размножения, который обычно длится с весны до осени.
Вопрос: Нужно ли стерилизовать кошку, если она не выходит на улицу?
О: Да, кошек по-прежнему рекомендуется стерилизовать, даже если они не выходят на улицу. Стерилизация помогает предотвратить нежелательную беременность и снижает риск некоторых проблем со здоровьем.
В заключение отметим, что кошки не являются бесполыми существами. Понимание их репродуктивной биологии и поведения имеет важное значение для ответственного владения домашними животными. Развенчивая мифы и заблуждения, мы можем обеспечить благополучие наших кошек и принимать обоснованные решения относительно их репродуктивного здоровья.
источники:
– Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA)
– Центр здоровья кошек Корнелла