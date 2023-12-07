Кошки-самки бесполы?

Являются ли кошки бесполыми?

Резюме:

Кошки-самки, как и их собратья-самцы, не являются бесполыми существами. Хотя они могут и не проявлять такое же явное сексуальное поведение, как самцы, кошки действительно являются сексуальными существами. Понимание репродуктивной биологии и поведения кошек имеет решающее значение для ответственного владения домашними животными и обеспечения их общего благополучия.

Введение:

Кошки, как самцы, так и самки, издавна очаровывали людей своей загадочной и независимой натурой. Однако заблуждения о сексуальности кошек сохраняются. В этой статье мы изучим репродуктивную биологию кошек, развенчаем распространенные мифы и прольем свет на их сексуальную природу.

Репродуктивная биология кошек:

Кошки, или королевы, достигают половой зрелости в возрасте от 5 до 9 месяцев. В отличие от некоторых других млекопитающих, кошки являются «индуцированными овуляторами», то есть им требуется стимуляция от спаривания, чтобы выпустить яйцеклетки для оплодотворения. Это означает, что у кошек нет регулярных менструальных циклов, как у людей.

Когда у кошки наступает течка, также известная как течка, она становится восприимчивой к спариванию. В течение этого времени, которое обычно длится 4–7 дней, королева может проявлять различное поведение, такое как повышенная вокализация, беспокойство, катание по полу и трение о предметы. Такое поведение является сигналом потенциальным партнерам о том, что она готова к воспроизведению потомства.

Миф: кошки не испытывают удовольствия во время спаривания:

Вопреки распространенному мнению, кошки действительно испытывают удовольствие во время спаривания. Хотя это правда, что у котов есть пенисы с шипами, которые вызывают овуляцию у самок, это не означает, что этот акт полностью лишен удовольствия для самки. Стимуляция и выброс гормонов во время спаривания могут быть приятными для кошек.

Стерилизация кошек:

Чтобы предотвратить нежелательную беременность и снизить риск возникновения некоторых проблем со здоровьем, кошкам-самкам, не предназначенным для разведения, рекомендуется стерилизация (хирургическое удаление яичников и матки). Стерилизация также избавляет королев от необходимости проходить через гормональные и поведенческие изменения, связанные с циклами течки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Могут ли кошки размножаться без спаривания?

Ответ: Нет, кошки не могут размножаться без спаривания. Им требуется стимуляция от спаривания, чтобы выпустить яйца для оплодотворения.

Вопрос: Переживают ли кошки менопаузу?

Ответ: Нет, у кошек менопауза не наступает. Они сохраняют фертильность на протяжении всей своей жизни, хотя с возрастом фертильность может снижаться.

В: Как часто у кошек бывает течка?

Ответ: Течка у кошек обычно наступает каждые 2–3 недели во время сезона размножения, который обычно длится с весны до осени.

Вопрос: Нужно ли стерилизовать кошку, если она не выходит на улицу?

О: Да, кошек по-прежнему рекомендуется стерилизовать, даже если они не выходят на улицу. Стерилизация помогает предотвратить нежелательную беременность и снижает риск некоторых проблем со здоровьем.

В заключение отметим, что кошки не являются бесполыми существами. Понимание их репродуктивной биологии и поведения имеет важное значение для ответственного владения домашними животными. Развенчивая мифы и заблуждения, мы можем обеспечить благополучие наших кошек и принимать обоснованные решения относительно их репродуктивного здоровья.

источники:

– Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA)

– Центр здоровья кошек Корнелла