Уникальные носовые кости арктических тюленей позволяют выжить на холоде

У арктических тюленей обнаружена удивительная адаптация, которая помогает им выживать в холодных условиях. Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что у арктических тюленей очень сложные носовые кости, которые помогают сохранять тепло и влагу.

Подобно другим животным и людям, арктические тюлени обладают тонкими пористыми носовыми костями, известными как челюстные раковины или носовые раковины. Эти кости покрыты слоем ткани и имеют уникальную лабиринтообразную структуру. Когда воздух попадает в носовые ходы, он сначала проходит через верхнечелюстные раковины, позволяя окружающим тканям согревать и увлажнять воздух, прежде чем он достигнет легких. Когда они выдыхают, воздух следует по тому же пути, удерживая тепло и влагу и предотвращая их потерю.

Сложность строения носовой кости напрямую влияет на ее эффективность. Было обнаружено, что животные, живущие в холодной и сухой среде, такие как арктические северные олени, имеют более сложные челюстные раковины по сравнению с животными из более теплого климата.

В новаторском исследовании ученые использовали компьютерную томографию для изучения носовых костей морского зайца и средиземноморских тюленей-монахов. Хотя оба вида имели сложную структуру, носовые кости морского зайца были значительно плотнее и сложнее, чем у любого ранее описанного. Чтобы оценить эффективность их конструкции, было использовано компьютерное моделирование для измерения количества энергии, теряемой в виде тепла во время физических процессов.

Результаты показали, что при температурах -30°C и 10°C (-22°F и 50°F) морской заяц превосходил средиземноморского тюленя-монаха в сохранении тепла и влаги. За один вдох при -30°C тюлень-монах терял в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды, чем морской заяц. Даже при температуре 10°C тюлень-монах терял примерно в 1.5 раза больше тепла и влаги, чем арктический тюлень.

Эта необычайная адаптация свидетельствует о замечательной способности морского зайца выживать в суровых арктических условиях. Как отмечает Сигне Кьельструп из Норвежского университета науки и технологий, эволюция сложной структуры носовой кости позволила тюленям выживать и процветать в экстремальных условиях.