Уникальные носовые кости арктических тюленей обеспечивают терморегуляцию в холодном климате

У арктических тюленей обнаружено удивительное приспособление, помогающее им сохранять тепло в ледяной среде: сложные носовые кости, напоминающие лабиринт. Эти кости, известные как челюстные раковины или носовые раковины, присутствуют у многих птиц и млекопитающих, включая человека, и покрыты слоем ткани. Мэтью Мейсон из Кембриджского университета объясняет, что эти носовые кости имеют форму завитков или ветвящихся структур, которые увеличивают площадь поверхности и повышают эффективность согревания и увлажнения вдыхаемого воздуха до того, как он достигнет легких.

Интересно, что сложность челюстных раковин варьируется у разных животных в зависимости от среды их обитания и условий окружающей среды. Животные, населяющие холодные и засушливые регионы, такие как арктические северные олени, как правило, имеют более сложные носовые кости по сравнению с животными, живущими в более теплом климате. Мейсон и его команда недавно провели исследование арктических тюленей, чтобы понять природу их челюстных раковин и их терморегуляторную функцию.

Используя компьютерную томографию морских зайцев, обнаруженных в арктических и средиземноморских тюленях-монахах, исследователи заметили, что носовые кости зайцев были исключительно сложными и плотными, превосходя все предыдущие описания. Затем команда использовала компьютерную модель, чтобы проанализировать, насколько хорошо уплотнения сохраняют тепло и влагу при температуре -30°C и 10°C (-22°F и 50°F). Результаты были замечательными.

По сравнению со средиземноморским тюленем-монахом, морской заяц продемонстрировал значительно меньшую потерю тепла и воды за вдох при обеих температурах. При -30°С тюлень-монах терял в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды, чем морской заяц, а при 10°С — примерно в 1.5 раза больше. Примечательно, что эти результаты подчеркивают решающую роль сложной структуры носовой кости в предоставлении возможности арктическим тюленям адаптироваться и выживать в экстремальных условиях окружающей среды.

Доктор Сигне Кьельструп из Норвежского университета науки и технологий подчеркивает, что сложная структура носовой кости эволюционировала, чтобы сделать жизнь возможной в Арктике. Исследование способствует нашему пониманию того, как животные развили замечательные приспособления, позволяющие процветать в суровом климате.