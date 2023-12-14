Арктические тюлени развили сложные носовые кости для выживания в холодной среде

Недавнее исследование показало, что арктические тюлени развили уникальную адаптацию, позволяющую выжить при отрицательных температурах: сложные, похожие на лабиринт носовые кости. Ранее было известно, что многие птицы и млекопитающие, включая человека, обладают тонкими пористыми носовыми костями, называемыми максиллотурбинатами или носовыми раковинами, покрытыми тканью. Эти свиткообразные структуры согревают и увлажняют воздух при его попадании в тело, предотвращая потерю тепла и влаги.

Однако исследователи из Кембриджского университета и Норвежского университета науки и технологий обнаружили, что арктические тюлени, особенно лахтак, обладают самыми сложными челюстными раковинами, которые когда-либо наблюдались. Используя компьютерную томографию, команда заметила, что носовые кости морского зайца были более плотными и сложными, чем у любого другого ранее изученного вида.

Чтобы оценить эффективность этой адаптации, ученые провели компьютерное моделирование, сравнив морского зайца и средиземноморского тюленя-монаха. Результаты показали, что морской заяц удерживает значительно больше тепла и влаги как при температуре -30°C, так и при 10°C, по сравнению с тюленем-монахом. При температуре -30°C тюлень-монах терял за один вдох в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды, чем морской заяц. Аналогичным образом, при температуре 10°C тюлень-монах потерял примерно в 1.5 раза больше тепла и воды, чем его арктический аналог.

Сложная структура челюстных раковин морского зайца — замечательное эволюционное развитие, позволяющее этим животным выживать в суровых арктических условиях. Минимизируя потери тепла и влаги при дыхании, тюлени могут поддерживать более стабильную внутреннюю температуру тела и избегать обезвоживания.

Это исследование дает ценную информацию об адаптации арктических морских животных и подчеркивает невероятное разнообразие природных решений экологических проблем. Понимание этих адаптаций может помочь усилиям по сохранению и дать информацию для будущих технологических достижений, вдохновленных природой.