Сложные носовые кости арктических тюленей: замечательная адаптация для выживания в экстремальных холодах

Резюме: Недавние исследования показывают, что арктические тюлени обладают уникальной структурой носовых костей, которая помогает им выдерживать низкие температуры ледяной среды обитания. Замысловатые лабиринтообразные кости, известные как верхнечелюстные раковины или носовые раковины, позволяют тюленям сохранять тепло и влагу при дыхании. Сложность этих структур играет решающую роль в обеспечении выживания тюленей в холодной и сухой среде.

Арктические тюлени, как и другие животные, населяющие холодные регионы, выработали специальные приспособления, позволяющие справляться с экстремальными условиями. Мэтью Мейсон и группа исследователей из Кембриджского университета провели исследование, сравнивающее носовые кости морского зайца (Erignathus barbatus), обычно встречающегося в Арктике, с носовыми костями средиземноморских тюленей-монахов (Monachus monachus). Компьютерная томография показала, что, хотя оба вида обладали сложными верхнечелюстными раковинами, у морского зайца были значительно более плотные и сложные носовые кости.

Форма и сложность носовых костей способствуют их функциональности. Когда воздух проходит через челюстные раковины, окружающие их ткани нагревают и увлажняют воздух, прежде чем он достигнет легких тюленей. При выдохе следует тот же маршрут, эффективно удерживая тепло и влагу.

Были проведены эксперименты по компьютерному моделированию для измерения эффективности уплотнений по сохранению тепла и влаги при температурах -30°C (-22°F) и 10°C (50°F). Исследовательская группа обнаружила, что за один вдох при температуре -30°C средиземноморский тюлень-монах теряет в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды по сравнению с морским зайцем. Аналогичным образом, при температуре 10°C тюлень-монах потерял примерно в 1.5 раза больше тепла и воды, чем его арктический аналог.

Ученые полагают, что сложность и плотность челюстных раковин морского зайца стали результатом замечательной адаптации к суровым арктическим условиям. Сложная структура носовой кости позволяет тюленям сохранять драгоценное тепло и влагу, которые в противном случае были бы потеряны. Сигне Кьельструп из Норвежского университета науки и технологий объясняет, что эта сложная структура имеет решающее значение для выживания тюленей в Арктике.

В заключение отметим, что открытие уникальной сложной структуры носовых костей арктических тюленей проливает свет на замечательные приспособления, которые позволяют этим животным выживать в условиях сильного холода. Понимание механизмов, лежащих в основе удержания тепла и влаги, может способствовать дальнейшим исследованиям адаптации животных к экстремальным условиям окружающей среды и вдохновить на потенциальное применение в человеческих технологиях.