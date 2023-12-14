Арктические тюлени: мастера адаптации в условиях экстремального холода

Резюме: Арктические тюлени развили уникальную анатомическую особенность, которая помогает им сохранять тепло при отрицательных температурах. Их сложные носовые кости, известные как верхнечелюстные раковины или носовые раковины, приобрели сложную форму, которая повышает их способность удерживать тепло и влагу. Эта адаптация имеет решающее значение для их выживания в суровых арктических условиях.

У арктических тюленей, как и у многих других животных, носовые кости напоминают завитки или ветки. Когда они вдыхают, воздух проходит через эти кости, позволяя окружающим тканям согревать и увлажнять его, прежде чем достичь легких. При выдохе воздух следует по тому же пути, удерживая тепло и влагу, чтобы предотвратить их потерю.

Группа исследователей из Кембриджского университета исследовала носовые кости морского зайца и средиземноморского тюленя-монаха. Они обнаружили, что у морского зайца самые сложные и плотные носовые кости, когда-либо наблюдавшиеся. Эти сложные структуры позволяют морскому зайцу лучше сохранять тепло и влагу по сравнению с тюленем-монахом.

Чтобы количественно оценить эффективность носовых костей тюленей, исследователи провели компьютерное моделирование. Результаты показали, что при температуре -30°C (-22°F) средиземноморский тюлень-монах теряет в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды за один вдох, чем морской заяц. Аналогичным образом, при температуре 10°C (50°F) тюлень-монах терял значительно больше тепла и воды по сравнению со своим арктическим аналогом.

Сложность челюстных раковин арктических тюленей является замечательной эволюционной адаптацией, позволяющей им процветать в холодных условиях. Это исследование предоставляет дополнительные доказательства того, как животные в экстремальных условиях развили специальные функции, обеспечивающие их выживание.

Сигне Кьельструп, ученый из Норвежского университета науки и технологий, утверждает, что сложная структура челюстных раковин арктических тюленей специально развилась, чтобы обеспечить жизнь в Арктике. Результаты этого исследования проливают свет на удивительную устойчивость и приспособляемость арктической дикой природы.