Адаптация арктических тюленей: как сложные носовые кости помогают им пережить холод

Резюме:

Арктические тюлени выработали замечательную адаптацию, способную противостоять отрицательным температурам – сложные носовые кости, которые помогают им сохранять тепло. Предыдущие исследования показали, что многие птицы и млекопитающие обладают тонкими пористыми носовыми костями, называемыми челюстными раковинами или носовыми раковинами. Когда воздух проходит через эти структуры, окружающие ткани нагревают и увлажняют воздух, прежде чем он достигнет легких, и при выдохе тот же путь предотвращает выход тепла и влаги. Сложность этих носовых костей коррелирует с эффективностью процесса. Однако недавнее исследование, проведенное Мэтью Мэйсоном и его командой в Кембриджском университете, показывает, что арктические тюлени, особенно лахтаки, обладают самыми сложными челюстными раковинами, когда-либо наблюдавшимися.

Используя компьютерную томографию, исследователи сравнили носовые кости морских зайцев и средиземноморских тюленей-монахов. Результаты показали, что морские зайцы имели более плотные и сложные носовые кости, что указывает на высокоразвитую структуру удержания тепла и влаги. Затем компьютерные модели были использованы для оценки способности тюленей сохранять тепло и влагу при температурах -30°C и 10°C (-22°F и 50°F). Было обнаружено, что морские зайцы значительно превосходили тюленей-монахов при обеих температурах, теряя меньше тепла и воды за вдох.

Эта адаптация имеет решающее значение для выживания арктических тюленей в их замерзающей среде обитания. Это позволяет им процветать в холодной и сухой среде, где другие виды изо всех сил пытаются сохранить тепло и влагу. Сигне Кьельструп из Норвежского университета науки и технологий утверждает, что сложная структура носовой кости развилась специально для того, чтобы сделать возможной жизнь в Арктике.

Это исследование проливает свет на замечательную адаптацию арктических тюленей и углубляет наше понимание того, как животные адаптируются к экстремальным условиям. Это также подчеркивает важность изучения творений природы для получения информации, которая может быть применима в различных областях, таких как биомиметика и инженерия терморегуляции.