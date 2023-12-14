Арктические тюлени адаптируются к экстремальному холоду благодаря сложным носовым костям

Резюме: Арктические тюлени развили замечательную адаптацию к выживанию в холодном климате — сложные носовые кости, которые помогают удерживать тепло и влагу внутри их тел. Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что у арктических тюленей, таких как морской заяц, самые сложные носовые кости, когда-либо описанные. Эти лабиринтообразные кости, известные как челюстные раковины или носовые раковины, позволяют тюленям согревать и увлажнять воздух, которым они вдыхают, прежде чем он достигнет легких. Сложная структура носовых костей увеличивает площадь поверхности, делая их более эффективными в удержании тепла и влаги. Для сравнения, у животных, живущих в более теплом климате, носовые кости менее сложные. Компьютерная модель показала, что при экстремальных температурах морские зайцы теряют значительно меньше тепла и воды, чем средиземноморский тюлень-монах, что подчеркивает эффективность структуры их носовых костей. Это исследование предполагает, что сложные носовые кости развились специально для того, чтобы арктические тюлени могли выживать в экстремальных условиях окружающей среды.

Арктические тюлени развили уникальную адаптацию, способную противостоять суровым условиям ледяной среды обитания. Согласно недавнему исследованию ученых из Кембриджского университета, эти тюлени обладают невероятно сложными носовыми костями, которые помогают поддерживать температуру их тела.

Эти специализированные носовые кости, называемые верхнечелюстными раковинами или носовыми раковинами, напоминают структуру, похожую на лабиринт. Когда тюлени вдыхают, воздух проходит через челюстные раковины, позволяя окружающим тканям согревать и увлажнять воздух, прежде чем он достигнет легких. Во время выдоха воздух следует по тому же пути, эффективно удерживая тепло и влагу, предотвращая их потерю.

Сложность структуры носовой кости играет решающую роль в ее эффективности. Животные, обитающие в холодном и сухом климате, например арктические северные олени, могут похвастаться более сложными челюстными раковинами по сравнению с животными, обитающими в более теплых регионах.

Недавно исследователи провели компьютерную томографию морского зайца, распространенного в Арктике, а также средиземноморского тюленя-монаха. Хотя у обоих видов были сложные носовые кости, у морского зайца были более плотные и сложные носовые кости, чем у любого ранее зарегистрированного вида. Такая сложность позволяет морскому зайцу сохранять большее количество тепла и влаги.

Ученые использовали компьютерную модель для измерения энергии, теряемой в виде тепла во время физических процессов. Сравнивая потерю тепла и воды обоими тюленями при температурах -30°C и 10°C, они обнаружили, что средиземноморский тюлень-монах теряет в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды за один вдох по сравнению с морским зайцем. Более извилистая структура носовой кости морского зайца была специально разработана для облегчения выживания в Арктике.

Это новаторское исследование проливает свет на удивительную адаптацию арктических тюленей и дает представление о том, как они выживают в экстремальных условиях. Понимание этих адаптаций не только способствует нашим знаниям об арктических экосистемах, но и дает вдохновение для биотехнологических проектов, которые могут найти применение в различных областях.