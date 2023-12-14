Новое название статьи: Невероятная адаптация арктических тюленей к выживанию в холодном климате

Резюме:

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, показывает, что арктические тюлени развили впечатляющую адаптацию, позволяющую сохранять тепло в ледяной среде. Исследование показало, что у этих тюленей сложные, похожие на лабиринт носовые кости, известные как челюстные раковины, которые помогают им сохранять тепло и влагу. Строение этих носовых костей у арктических тюленей более сложное, чем у любого другого известного животного. Сравнивая морских зайцев, обычно встречающихся в Арктике, со средиземноморскими тюленями-монахами, исследователи обнаружили, что носовые кости морских зайцев более плотные и сложные. Компьютерные модели использовались для измерения количества тепла и воды, теряемых каждым тюленем при различных температурах, и выяснилось, что морской заяц гораздо эффективнее сохраняет тепло и влагу в своем теле.

Разнородная статья:

Замечательная адаптация арктических тюленей к выживанию в экстремально холодном климате

Арктические тюлени развили необычайную адаптацию к жизни в ледяной среде обитания. У этих тюленей были обнаружены сложные и лабиринтообразные носовые кости, называемые челюстно-носовыми раковинами. В отличие от любых других животных, носовые кости арктических тюленей превосходят их по сложности и плотности. Исследователи из Кембриджского университета провели комплексное исследование, сравнивая морских зайцев, обитающих преимущественно в Арктике, и средиземноморских тюленей-монахов. Это новаторское исследование выявило превосходные способности морского зайца удерживать тепло и влагу.

Воздух, проходя через верхнечелюстные раковины, согревает и увлажняет окружающие ткани, прежде чем достичь легких. Выдыхаемый воздух следует по тому же маршруту, эффективно удерживая ценное тепло и влагу. Было замечено, что животные, обитающие в более холодных и засушливых условиях, обладают более сложными челюстными раковинами. Это справедливо для арктических северных оленей, а теперь, как подтверждает это исследование, и для арктических тюленей.

Используя компьютерные модели для анализа количества тепла и воды, теряемых в результате физических процессов, ученые измерили способность тюленей удерживать тепло и влагу при температурах -30°C (-22°F) и 10°C (50°F). Сравнения показали, что средиземноморский тюлень-монах теряет в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды за один вдох при температуре -30°C, чем морской заяц. Аналогично, при температуре 10°C тюлень-монах потерял примерно в 1.5 раза больше тепла и воды, чем его арктический аналог.

Сигне Кьельструп, исследователь из Норвежского университета науки и технологий, предполагает, что сложная структура челюстных раковин развилась, чтобы обеспечить жизнь в Арктике. Эта адаптация позволяет морскому зайцу выдерживать экстремально низкие температуры и выживать в сложных условиях. Эти результаты дают ценную информацию об удивительных способах адаптации животных к окружающей среде, подчеркивая невероятную устойчивость и изобретательность арктических тюленей.