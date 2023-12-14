Уникальные носовые кости арктических тюленей помогают удерживать тепло

Резюме: Исследования, проведенные учеными Кембриджского университета, показали, что арктические тюлени обладают очень сложными носовыми костями, которые помогают им сохранять тепло в холодном климате. Сложная лабиринтообразная структура, известная как челюстно-носочные раковины, позволяет тюленям согревать и увлажнять воздух, которым они дышат, предотвращая потерю тепла и влаги. Сравнение морского зайца и средиземноморского тюленя-монаха показало, что носовые кости первого были более плотными и сложными, что позволяло ему более эффективно сохранять тепло и влагу.

Арктические тюлени, известные своей способностью выживать при отрицательных температурах, выработали особую физиологическую адаптацию для борьбы с холодом. Эти тюлени обладают носовыми костями, называемыми максиллотурбинатами, которые имеют сложную структуру, напоминающую завитки или ветвящиеся деревья. Эти кости сложной формы помогают согревать и увлажнять воздух, которым дышат тюлени, предотвращая потерю ценного тепла и влаги.

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, сравнивающее носовые кости морского зайца, обычно встречающегося в Арктике, и средиземноморского тюленя-монаха. Результаты показали, что носовые кости морского зайца были значительно плотнее и сложнее, чем когда-либо наблюдавшиеся ранее.

Чтобы оценить эффективность удержания тепла и влаги, исследователи использовали компьютерные модели для анализа характеристик тюленей при -30°C (-22°F) и 10°C (50°F). Данные показали, что средиземноморский тюлень-монах, характеризующийся менее сложными носовыми костями, теряет в 1.45 раза больше тепла и в 3.5 раза больше воды за один вдох, чем морской заяц при температуре -30°C. Аналогичным образом, при температуре 10°C тюлень-монах потерял примерно в 1.5 раза больше тепла и влаги, чем его арктический аналог.

Эволюция этих очень сложных носовых костей у арктических тюленей является ярким примером адаптации, специально приспособленной к холодной и сухой среде. Уникальная структура челюстных раковин позволяет увеличить площадь поверхности и, следовательно, повысить эффективность удержания тепла и влаги. Сигне Кьельструп из Норвежского университета науки и технологий объясняет, что эта сложная структура носа имеет решающее значение для выживания тюленей в их арктической среде обитания.

В заключение отметим, что открытие исключительно сложных носовых костей морского зайца проливает свет на удивительную приспособляемость арктической дикой природы. Понимание этих адаптаций может способствовать нашим знаниям о том, как животные процветают в экстремальных условиях, и может иметь значение для развития человечества, направленного на выдерживание низких температур в будущем.