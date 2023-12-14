Арктические тюлени: освоение искусства сохранения тепла

Резюме: Арктические тюлени развили замечательную адаптацию к выживанию в холодном климате благодаря сложным носовым костям, которые помогают сохранять тепло. Эта уникальная функция позволяет им эффективно согревать и увлажнять воздух до того, как он достигнет легких, предотвращая потерю тепла и влаги. Исследователи из Кембриджского университета и Норвежского университета науки и технологий обнаружили, что арктические тюлени, особенно лахтак, обладают самыми сложными носовыми костями, когда-либо зарегистрированными. Используя компьютерные модели, команда сравнила способность арктических тюленей и средиземноморских тюленей-монахов удерживать тепло и влагу при экстремально низких температурах. Результаты показали, что морской заяц гораздо лучше сохраняет тепло и влагу, чем его средиземноморский аналог. Это исследование проливает свет на невероятные приспособления, которые позволяют арктическим животным выживать в суровых условиях.

Арктические тюлени всегда были известны своей способностью жить в ледяной среде, и теперь у нас есть более четкое понимание секрета их успеха. Хотя носовые кости есть у многих животных, строение носовых костей у арктических тюленей поистине исключительное. Вместо простых прямых носовых костей, как у большинства млекопитающих, у арктических тюленей сложные, напоминающие лабиринт носовые кости.

Мэтью Мейсон, исследователь из Кембриджского университета, объясняет, что эти сложные носовые кости служат важнейшей цели. Когда тюлени вдыхают, воздух проходит через сложный лабиринт костей, позволяя окружающим тканям согревать и увлажнять воздух, прежде чем он достигнет легких. Когда они выдыхают, воздух следует по тому же пути, эффективно удерживая тепло и влагу, чтобы они не терялись.

В недавнем исследовании исследователи использовали компьютерную томографию для сравнения носовых костей арктических тюленей, в частности морского зайца, с костями средиземноморских тюленей-монахов. Оба вида имели сложную структуру носовых костей, но у морского зайца были значительно более плотные и сложные кости, чем у любого ранее наблюдавшегося вида.

Используя компьютерные модели для оценки потерь тепла и влаги, исследователи обнаружили, что морской заяц обладает замечательной способностью сохранять тепло и воду по сравнению со средиземноморским тюленем-монахом. При температуре до -30°C (-22°F) морской заяц теряет значительно меньше тепла и влаги за один вдох, чем его средиземноморский аналог.

Сигне Кьельструп, исследователь из Норвежского университета науки и технологий, подчеркивает, что сложная структура носовой кости арктических тюленей развилась специально для того, чтобы обеспечить им выживание в экстремальных арктических условиях.

Это исследование раскрывает удивительные приспособления, которые арктические тюлени развили, чтобы переносить холодные и засушливые условия, в которых они обитают. Он предлагает ценную информацию о замечательных способностях арктических животных адаптироваться и процветать в самых суровых условиях на Земле.