В спорном исследовании, опубликованном в журнале Archaeological Prospection, утверждается, что были найдены убедительные доказательства существования доисторической пирамиды на территории Гунунг Паданг в Индонезии, датируемой 27,000 XNUMX лет назад. Авторы исследования использовали геопроникающие технологии, чтобы обнаружить скрытые камеры и сооружения, которые, по их мнению, указывают на наличие сложного и сложного мегалитического объекта. Однако научное сообщество разделилось во мнениях относительно обоснованности этих утверждений, и статья сейчас находится на стадии расследования.

Археолог Флинт Диббл из Кардиффского университета выражает обеспокоенность по поводу выводов, сделанных авторами. Он задается вопросом, действительно ли технологии проникновения в землю демонстрируют мастерство человека или человекообразных, или же предполагаемые камеры и образования являются просто естественными образованиями, созданными в результате движения и выветривания горных пород на протяжении тысячелетий.

Кроме того, существует скептицизм по поводу отсутствия прямых доказательств человеческой деятельности на этом месте в течение предполагаемого периода времени. Без таких находок, как древесный уголь или фрагменты костей, нет оснований полагать, что более 27,000 9,000 лет назад в этом районе существовало крупное поселение. Древнейшим известным сложным обществам, способным строить пирамидальные структуры, всего XNUMX лет, и они расположены на территории современной Турции.

Критики утверждают, что предполагаемая доисторическая пирамида не только перепишет наше понимание древних цивилизаций, но и бросит вызов давно установленному графику развития человечества в эпоху палеолита. Если на территории Гунунг Паданг действительно есть камеры и комнаты, построенные человеком, это будет не только старейшая пирамида в мире на тысячи лет, но и свидетельство самого раннего использования каменной кладки.

Поскольку в археологическом сообществе продолжаются дебаты, издатель газеты начал расследование ее утверждений. Это исследование может пролить дополнительный свет на подлинность и значение памятника Гунунг Паданг. Пока не будут достигнуты конкретные доказательства и консенсус, статус Гунунг Паданга как доисторической пирамиды остается предметом интенсивных научных дебатов.