Патент Apple раскрывает обнаружение позы для автоматизированного пространственного звука на AirPods

Apple подала патент, намекающий на новую интересную функцию своих AirPods, поддерживающую пространственный звук. В патенте описывается добавление датчиков определения положения для автоматизации включения и выключения пространственного звука. Это означает, что система будет включать пространственный звук, когда человек сидит и слушает музыку или смотрит фильм, и автоматически отключать отслеживание головы, когда обнаруживает движение или пользователь перестает слушать.

Предлагаемая автоматизация аналогична будущим функциям Adaptive Audio и Conversation Awareness, которые будут представлены в AirPods Pro 2 и iOS 17. Эти функции используют машинное обучение для переключения между режимами активного шумоподавления и прозрачности в зависимости от окружения пользователя. Тенденция к автоматизации аудиофункций является важным событием в индустрии наушников, направленным на упрощение процесса прослушивания в дороге.

Пространственное аудио, представленное Apple в июне 2021 года, предлагает новый уровень объемного звука как для фильмов, так и для музыки. Это обеспечивает более захватывающий опыт, особенно в сочетании с технологией отслеживания головы, известной как персонализированное пространственное аудио. Однако отключение пространственного звука вручную может оказаться затруднительным, особенно если функция отслеживания головы создает неловкие звуковые движения во время ходьбы или изменения направления.

Если патент Apple станет реальностью, пользователям больше не придется вручную отключать пространственный звук в неудобные моменты. Новая функция будет доступна на AirPods Pro (оба поколения), AirPods Max и будущих Apple AirPods 3, которые поддерживают пространственный звук.

Эта патентная заявка соответствует постоянным усилиям Apple по расширению своих аудиовозможностей и обеспечению беспрепятственного взаимодействия с пользователем. Благодаря потенциальному внедрению этой функции автоматического пространственного звука пользователи AirPods смогут наслаждаться преимуществами захватывающего звука без неудобств, связанных с ручной настройкой.

источники:

– Патентовано Apple (без URL-адреса)

– Авторские знания