Новый вице-президент по стратегическим коммуникациям присоединяется к медиа-группе NBCUniversal

Медиа-группа NBCUniversal недавно объявила о назначении Бернадетт Симпао на должность старшего вице-президента по стратегическим коммуникациям. Симпао, бывший руководитель отдела по связям с общественностью Apple и AMC, в своей новой роли сосредоточится на стримерше Peacock. Ее назначение подчеркивает стремление NBCUniversal укреплять свои коммуникационные усилия среди различных брендов в подразделениях развлечений и прямых продажах потребителям.

Симпао привнесет в свою новую должность богатый опыт, занимая ключевые должности в ведущих компаниях отрасли. В Apple она руководила глобальными связями с общественностью и коммуникациями приложения Apple TV, а также видео- и спортивного бизнеса компании. Во время своего пребывания в Apple Симпао курировала такие крупные инициативы, как запуск Apple TV+ и развитие потоковых сервисов, таких как MLS Season Pass от Major League Soccer.

До прихода в Apple Симпао занимал должность вице-президента по корпоративным коммуникациям в AMC Networks. Ее работа в Viacom длилась десять лет, где она работала на различных должностях в сфере коммуникаций в международных подразделениях, BET Networks и корпорации Viacom.

Опыт Симпао в управлении громкими запусками и партнерскими отношениями, несомненно, укрепит коммуникационную стратегию NBCUniversal. Ее обширный опыт в области корпоративных коммуникаций в сочетании с подтвержденным опытом работы в отрасли обеспечивают ей хорошие шансы на успех на новой должности.

Часто задаваемые вопросы

1. Какова новая роль Бернадетт Симпао в медиа-группе NBCUniversal?

Бернадетт Симпао присоединилась к медиа-группе NBCUniversal в качестве старшего вице-президента по стратегическим коммуникациям. На этой должности она в первую очередь сосредоточится на стримере Peacock, а также будет работать с PR-командами NBCUniversal Entertainment и брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.

2. Какой опыт Бернадетт Симпао привнесет на свою новую должность?

Симпао имеет обширный опыт работы в сфере связей с общественностью и коммуникаций. Ранее она занимала ключевые должности в Apple, где руководила глобальными PR-проектами приложения Apple TV, а также видео- и спортивного бизнеса компании. До этого она занимала должность вице-президента по корпоративным коммуникациям в AMC Networks и работала на различных должностях в сфере коммуникаций в Viacom.

3. Каковы выдающиеся достижения Бернадетт Симпао?

На протяжении своей карьеры Симпао играла значительную роль в крупных запусках и партнерских отношениях. В Apple она курировала глобальные запуски Apple TV+, Apple News+ и Apple One. Она также управляла коммуникациями в других подразделениях подразделения Apple Services. Ее опыт включает работу над партнерством с Major League Soccer и разработкой потоковых сервисов, таких как MLS Season Pass.

4. На какие подразделения внутри NBCUniversal повлияли недавние увольнения?

В начале ноября NBCUniversal объявила об увольнениях в трех подразделениях: маркетинге Peacock, NBCUniversal Entertainment и отделе продаж рекламы. Большая часть этих сокращений, примерно 30–40 сотрудников, была произведена в Peacock в рамках реструктуризации под руководством директора по маркетингу Шеннон Уиллетт.