Apple Watch возвращает популярную функцию смахивания циферблата

В Apple Watch вновь появится любимая функция, которая была исключена из предыдущих обновлений программного обеспечения. В предстоящем выпуске watchOS 10.2 вернется возможность менять циферблат одним движением руки, к большой радости пользователей Apple Watch.

Новость о возвращении этой функции просочилась от преданного пользователя Apple по имени Аарон, который обнаружил ее в watchOS 10 beta 3. Эта захватывающая разработка вызвала вопросы о том, почему Apple вообще решила удалить функцию смахивания.

В текущей версии watchOS пользователям придется выполнять более длительный процесс длительного нажатия на дисплей, а затем выбирать другой циферблат, проводя или вращая цифровую заводную головку. Хотя это может и не потребовать значительных дополнительных усилий, это, безусловно, менее интуитивный способ взаимодействия с устройством.

Многие пользователи выразили свое разочарование в Интернете, когда заметили изменение, поскольку перелистывание между разными циферблатами стало простым и простым процессом. Один пользователь выразил свое разочарование, заявив, что постоянное переключение между соседними циферблатами стало неудобным и утомительным.

Следует отметить, что нынешний метод длительного нажатия действительно дает некоторые преимущества. Пользователи могут настраивать циферблаты прямо на самом устройстве благодаря кнопке редактирования, не полагаясь на свой iPhone. Кроме того, существует удобная возможность поделиться персонализированным дизайном циферблата с другими.

Однако для тех, кто ценит простоту оригинальной функции смахивания, watchOS 10.2 вернет столь полюбившуюся функциональность. Однако стоит отметить, что эта функция в настоящее время не является настройкой по умолчанию, и ее необходимо выбирать вручную через меню «Настройки» и «Часы».

В заключение отметим, что Apple уступает требованиям клиентов и признает ценность быстрого и простого считывания циферблата часов. В watchOS 10.2 пользователи Apple Watch получат возможность выбирать между новыми и старыми методами изменения циферблата в зависимости от своих личных предпочтений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какая функция была удалена в watchOS 10 и возвращена в watchOS 10.2?

Функция, которая была удалена в watchOS 10 и теперь возвращается в watchOS 10.2, — это возможность менять циферблат одним движением пальца.

2. Как Apple заменила функцию смахивания в watchOS 10?

Apple заменила функцию смахивания в watchOS 10 на более громоздкий метод. Вместо быстрого пролистывания пользователям приходилось долго нажимать на дисплей Apple Watch, а затем выбирать другой циферблат.

3. Могут ли пользователи настраивать циферблаты с помощью текущего метода длительного нажатия?

Да, пользователи могут настроить циферблаты на самом устройстве, используя текущий метод длительного нажатия. Доступна кнопка редактирования, позволяющая пользователям персонализировать циферблаты без использования iPhone.

4. Будет ли функция пролистывания циферблата настройкой по умолчанию в watchOS 10.2?

На данный момент функция перелистывания циферблата не является настройкой по умолчанию в watchOS 10.2. Пользователям потребуется доступ к меню «Настройки» и «Часы», чтобы выбрать метод пролистывания.

5. Будет ли Apple предлагать как текущие, так и старые методы изменения циферблата?

Да, похоже, что Apple предложит как текущий метод длительного нажатия, так и старый метод смахивания для изменения циферблата. Пользователи будут иметь свободу выбора метода, который им подходит лучше всего.