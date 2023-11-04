Apple привлекает Зака ​​Кана руководителем по связям с общественностью гарнитуры Vision Pro AR/VR

Apple объявила, что Зак Кан, бывший менеджер по связям с общественностью подкастов и аудиокниг технологического гиганта, теперь будет отвечать за связи с общественностью контента долгожданной гарнитуры Vision Pro AR/VR. В Apple Кан будет отвечать за коммуникации, связанные с приложениями, услугами и развлечениями на будущей платформе.

Vision Pro, запуск которого запланирован на начало 2024 года, был представлен во время Всемирной конференции разработчиков Apple в июне. При цене в 3,500 долларов за единицу компания называет ее платформой «пространственных вычислений». Генеральный директор Apple Тим Кук даже сравнил предстоящий выпуск гарнитуры с представлением миллионам людей смартфонов революционного iPhone.

Во время конференции генеральный директор Disney Боб Айгер выразил восторг по поводу возможностей Vision Pro, заявив, что «революционная» платформа позволит компании создавать захватывающие истории способами, которые ранее были невообразимы. Disney+ будет доступен на Vision Pro со дня запуска, и компания представила потенциальные концепции устройства.

Что касается Кана, он живет в Лос-Анджелесе и работает в Apple с 2019 года, занимаясь связями с общественностью в сфере подкастов и книг. До прихода в Apple Хан занимал руководящие должности в сфере маркетинга подкастов в Vox Media, Google, Nest и Uber.

FAQ

Что такое Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro — это будущая гарнитура дополненной/виртуальной реальности, разработанная Apple. Это платформа «пространственных вычислений», цель которой — обеспечить захватывающий опыт с помощью приложений, сервисов и развлечений.

Когда выйдет Apple Vision Pro?

Ожидается, что Apple Vision Pro выйдет в начале 2024 года.

Какова цена Apple Vision Pro?

Цена каждой единицы Apple Vision Pro составляет 3,500 долларов.

Каковы обязанности Зака ​​Кана в его новой роли?

Зак Кан будет руководить связями с общественностью контента гарнитуры Vision Pro, уделяя особое внимание коммуникациям, связанным с приложениями, услугами и развлечениями.

Кто будет заниматься связями с общественностью группы подкастов Apple?

Оливия ДеДжессе возьмет на себя обязанности по связям с общественностью группы подкастов Apple, а также будет управлять связями со СМИ для службы подписки Fitness+.

Что сделала Apple в сфере подкастов?

Apple была ключевым игроком в индустрии подкастов с момента ее создания почти два десятилетия назад. Недавно компания запустила Apple Podcasts Subscriptions, платформу, позволяющую авторам распространять подкасты премиум-класса и монетизировать приложение подкастов.

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