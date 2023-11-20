Откройте для себя совместные плейлисты и многое другое в Apple Music с iOS 17.2

Apple Music представила две интересные новые функции с выпуском iOS 17.2 (в настоящее время находится в бета-версии): совместные плейлисты и автоматический плейлист «Избранное». В то время как Spotify традиционно известен своими социальными функциями, Apple Music догоняет его, представляя совместные плейлисты.

Чтобы получить доступ к новому автоматическому плейлисту «Избранное», просто перейдите в «Библиотека» > «Плейлисты» в Apple Music и проведите пальцем вниз, пока не найдете автоматически созданный плейлист «Избранное».

Но давайте углубимся в главную особенность iOS 17.2 — совместные плейлисты — и выясним, как они работают.

Чтобы начать использовать плейлисты для совместной работы Apple Music, убедитесь, что на вашем iPhone или iPad установлена ​​бета-версия iOS 17.2. После запуска бета-версии откройте Apple Music и выполните следующие действия:

1. Нажмите на вкладку «Библиотека» внизу и выберите «Списки воспроизведения».

2. Выберите созданный вами плейлист или создайте новый (обратите внимание, что в настоящее время эта функция работает только с вашими собственными плейлистами, а не с плейлистами, рекомендованными Apple Music).

3. Нажмите на значок с тремя точками, расположенный в правом верхнем углу экрана.

4. Выберите параметр «Совместная работа», который должен быть вторым сверху.

5. Теперь вы можете определить, нужно ли утверждать соавторов.

6. Нажмите «Начать сотрудничество», чтобы пригласить людей присоединиться к вашему плейлисту.

7. Для управления настройками совместной работы вернитесь к списку воспроизведения и еще раз коснитесь значка с тремя точками. Вы найдете опцию «Управление сотрудничеством».

После включения совместной работы любой, с кем вы поделитесь ссылкой на плейлист, сможет редактировать и изменять порядок песен, а также изменять название и фотографию плейлиста.

Эта новая функция открывает захватывающие возможности для поиска музыки и обмена ею с друзьями. Попробуйте и дайте нам знать, что вы думаете в комментариях!

FAQ

Могу ли я использовать совместные плейлисты в Apple Music с бета-версией iOS 17.2?

Да, вы можете использовать совместные плейлисты в Apple Music с бета-версией iOS 17.2. Просто следуйте инструкциям, описанным выше, чтобы начать.

Могу ли я сотрудничать с другими пользователями в специально подобранных плейлистах Apple Music?

В настоящее время функция совместного воспроизведения плейлистов работает только с созданными вами плейлистами. Вы не можете сотрудничать с другими пользователями в курируемых плейлистах Apple Music.

Нужно ли утверждать соавторов?

У вас есть возможность одобрить соавторов или разрешить им немедленно начать совместную работу. Этот выбор остается за создателем плейлиста.

Могут ли соавторы редактировать название и фотографию плейлиста?

Да, как только кого-то пригласят к совместной работе над плейлистом, он сможет редактировать название и фотографию плейлиста, а также переупорядочивать и добавлять песни.