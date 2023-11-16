Apple Music Classical: расширение доступности и улучшение качества прослушивания

Apple Music Classical продолжает развиваться и удовлетворять потребности любителей классической музыки. Недавнее обновление v1.1, доступное в App Store, содержит ряд потрясающих улучшений, которые обеспечивают насыщенное и захватывающее музыкальное путешествие.

Одним из примечательных дополнений является новый дизайн, специально разработанный для пользователей iPad. Благодаря оптимизированному макету, который в полной мере использует преимущества большого дисплея, приложение теперь имеет боковую панель навигации для плавной навигации и панель инструментов управления мультимедиа для облегчения доступа во время воспроизведения.

Доступ к классической музыке можно получить через стандартную библиотеку приложений «Музыка», но Apple Music Classical предлагает особый набор элементов дизайна, созданных специально для любителей классической музыки. Сюда входит множество метаданных для записей, предоставляющих подробную информацию о композиторах и дирижерах. Кроме того, приложение предлагает расширенные возможности поиска, которые позволяют пользователям более точно погружаться в классическую музыку. Специально подобранные плейлисты и рекомендации еще больше способствуют индивидуальному прослушиванию.

Apple Music Classical также предлагает высококачественную потоковую передачу классической музыки с поддержкой звука высокого разрешения без потерь с частотой до 192 кГц. Хотя для этого требуется постоянное подключение к Интернету, эта функция потоковой передачи гарантирует беспрецедентную точность звука для самых взыскательных слушателей. Однако стоит отметить, что офлайн-загрузка песен для офлайн-прослушивания не поддерживается.

Выпуск версии 1.1 знаменует собой важную веху для Apple Music Classical и представляет собой первое крупное обновление с момента запуска приложения в мае. Предыдущие обновления в основном были сосредоточены на исправлениях мелких ошибок, а этот последний выпуск расширяет его доступность для платформ iPhone, iPad и Android, делая его доступным для более широкого круга любителей классической музыки.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Доступна ли Apple Music Classical на iPad?

О: Да, недавнее обновление версии 1.1 оптимизировало приложение для iPad, обеспечив новый дизайн и улучшенную функциональность.

Вопрос: Какие дополнительные функции предлагает Apple Music Classical?

Ответ: Apple Music Classical предоставляет более обширные метаданные, подробную информацию о композиторах и дирижерах, возможности детального поиска, а также специально подобранные плейлисты и рекомендации.

Вопрос: Могу ли я слушать потоковую передачу в высоком качестве на Apple Music Classical?

О: Да, Apple Music Classical поддерживает потоковую передачу звука высокого разрешения без потерь с частотой до 192 кГц, обеспечивая исключительное качество прослушивания.

Вопрос: Могу ли я загружать песни для прослушивания в автономном режиме в Apple Music Classical?

О: Нет, приложению требуется постоянное подключение к Интернету, и оно не поддерживает автономную загрузку песен.