Наслаждайтесь мелодиями классической музыки с помощью нового приложения Apple Music

Apple Music расширила свои предложения, выпустив новое приложение классической музыки для iPad. С помощью Apple Music Classical, которую теперь можно загрузить из App Store, пользователи могут погрузиться в обширную библиотеку записей классической музыки.

Это захватывающее дополнение появилось после выпуска Apple приложения классической музыки для iPhone в начале этого года. Приложение, созданное в результате приобретения Apple сервиса потоковой передачи классической музыки Primephonic, предоставляет обширную коллекцию записей, в которой можно легко осуществлять поиск по композитору, произведению, дирижеру и т. д.

Одной из выдающихся особенностей Apple Music Classical является поддержка звука без потерь с качеством до 192 кГц / 24 бита. Это гарантирует, что пользователи смогут насладиться богатством и сложностью классических композиций с максимально возможной точностью.

Приложение классической музыки, оптимизированное специально для большого дисплея iPad, обеспечивает плавное и захватывающее впечатление от прослушивания. Приложение может похвастаться хорошо продуманной навигационной боковой панелью, которая позволяет пользователям легко просматривать свою библиотеку, получать доступ к спискам воспроизведения и использовать мощные возможности поиска приложения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Apple Music Classic?

Apple Music Classical — это специальное приложение, предлагающее широкий выбор записей классической музыки. Он позволяет пользователям искать конкретные композиции и изучать музыку композиторов, дирижеров и т. д.

Требуется ли для Apple Music Classical подписка?

Да, Apple Music Classical доступна в рамках подписки Apple Music. Пользователи могут наслаждаться обширной библиотекой классической музыки приложения, подписавшись на Apple Music.

Поддерживается ли звук без потерь в Apple Music Classical?

Абсолютно! Apple Music Classical поддерживает звук без потерь с качеством до 192 кГц/24 бита. Это обеспечивает исключительные и захватывающие впечатления от прослушивания для любителей классической музыки.

Доступна ли Apple Music Classical на других устройствах?

В настоящее время Apple Music Classical доступна для iPad и iPhone. Хотя существует версия для Android, специального приложения для Mac на данный момент нет. Однако пользователи Mac по-прежнему могут получить доступ к коллекции классической музыки Apple Music через приложение Apple Music на своих устройствах.

Наслаждайтесь красотой классической музыки и исследуйте мир вневременных композиций с Apple Music Classical. Загрузите приложение сегодня и ощутите гармонии, которые пленяли слушателей на протяжении веков.