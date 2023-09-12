Чего ожидать от осеннего мероприятия Apple: iPhone 15 и новые часы Apple Watch

Сегодня Apple проводит долгожданное мероприятие Wonderlust, на котором компания, по слухам, анонсирует iPhone 15 и новые часы Apple Watch. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 10:1 по тихоокеанскому времени/XNUMX:XNUMX по восточному времени. Это событие стало первым с тех пор, как Apple представила Vision Pro на WWDC ранее этим летом. Ежегодное осеннее мероприятие, посвященное iPhone, стало культурным явлением, знаменующим конец лета и начало появления новых интересных продуктов Apple.

Слухи об iPhone 15 циркулируют уже несколько месяцев. Некоторые предполагают, что это будет ежегодное обновление, в то время как другие предполагают, что возможно появление более крупной модели Pro под названием iPhone 15 Ultra. Приглашение на мероприятие с загадочным логотипом Apple, состоящим из мельчайших частиц, вызвало любопытство и спекуляции. Слоган «Wonderlust» — это игра слова «жажда странствий», и энтузиасты Apple пытаются расшифровать его значение применительно к предстоящим анонсам.

Ожидается, что линейка iPhone 15 будет включать четыре модели: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, iPhone 15 и 15 Plus по сути будут переупакованными версиями iPhone 14 Pro, без телеобъектива и корпуса из нержавеющей стали. Эти новые телефоны будут оснащены 48-мегапиксельной основной камерой и чипом A16 предыдущего поколения.

Скорее всего, серьезных изменений в дисплее не произойдет, поскольку аналитик Росс Янг прогнозирует, что базовые модели iPhone 15 не будут иметь высокую частоту обновления, как iPhone Pro. Ожидается, что все четыре модели будут поддерживать 15-ваттную беспроводную зарядку с использованием открытого стандарта Qi2, что позволит использовать более широкий спектр устройств беспроводной зарядки.

Самым большим изменением во всех моделях iPhone 15 станет переход от разъема Lightning к порту USB-C. Это изменение, вероятно, вызвано давлением со стороны Европейского Союза, который принял USB-C в качестве общего стандарта зарядки. Остается неясным, будет ли USB-C реализован во всем мире или только в ЕС, но весьма вероятно, что все новые модели iPhone будут оснащены портом USB-C.

Ожидается, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max претерпят существенные изменения. Модели Pro будут иметь рамы из титана, а не из нержавеющей стали, что снижает их вес. Они также будут оснащены новым чипом A17, самым маленьким процессором Apple на сегодняшний день. Среди ожидаемых функций — более тонкие рамки дисплея и порт USB-C, поддерживающий более высокую скорость передачи данных.

Что касается модернизации камеры, iPhone 15 Pro Max может включать в себя новую 6-кратную оптическую телеобъектив, которая улучшит увеличенные фотографии с большей детализацией, разрешением и динамическим диапазоном.

По мере того, как ожидания растут, энтузиасты Apple с нетерпением ждут мероприятия Wonderlust, чтобы увидеть, какие интересные новые функции и улучшения принесут iPhone 15 и Apple Watch.

источники:

- Bloomberg

– Зарядное Лаборатория

Примечание. Эта статья основана на информации, доступной до мероприятия Apple Wonderlust.