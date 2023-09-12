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Мероприятие Apple Wonderlust: чего ожидать на мероприятии Apple в 2023 году

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Мероприятие Apple Wonderlust: чего ожидать на мероприятии Apple в 2023 году

Apple готовится к долгожданному ежегодному мероприятию, которое пройдет в знаменитом Театре Стива Джобса в Калифорнии. Хотя конкретные детали остаются окутанными тайной, технические энтузиасты с нетерпением ждут презентации линейки iPhone 15, новейших Apple Watch и потенциальных обновлений программного обеспечения iOS.

Мероприятие, получившее название «Жажда чудес», должно начаться 12 сентября 2023 года в 10:30 по индийскому стандартному времени и в 10:90 по тихоокеанскому времени. Мероприятие продлится около XNUMX минут и будет включать в себя заранее записанную речь генерального директора Apple Тима Кука.

Для тех, кто хочет стать свидетелем этого зрелища, Apple предлагает различные варианты настройки. Подписчики Apple TV могут с удобством смотреть событие в прямом эфире на своих устройствах. Кроме того, Apple будет транслировать мероприятие на своей официальной странице YouTube, обеспечивая доступность для зрителей без Apple TV. Пользователи веб-браузера также могут наблюдать за событием, посетив веб-сайт Apple.

По мере приближения этого события ходит множество слухов, намекающих на потенциальные сюрпризы, которые готовит Apple. Один примечательный слух предполагает, что iPhone 15 Pro может быть легче, если в средней раме будет использоваться титан Grade 5 вместо стали. Еще одна интригующая возможность связана с переходом Apple от зарядного кабеля Lightning к более распространенному порту USB-C, что, возможно, мотивировано постановлением Европейского Союза, призывающим к стандартизации зарядных кабелей.

Помимо новых гаджетов, эксперты прогнозируют презентацию Apple Watch Ultra 2 и USB-C-совместимого чехла для AirPods Pro. Кроме того, существует ожидание потенциальных обновлений в предстоящей iOS 17.

Мероприятие Apple всегда является важным моментом для энтузиастов Apple, предоставляя возможность стать свидетелями кульминации инновационных начинаний Apple.

Определения:
– Модельный ряд iPhone 15: новая серия iPhone, выпущенная Apple в 2023 году.
– Apple Watch Ultra 2: по слухам, преемник нынешней линейки умных часов Apple.
– iOS 17: ожидаемая новая версия мобильной операционной системы Apple.

источники:
1. (Исходная статья) [URL не указан]
2. Веб-сайт Apple (https://www.apple.com)

By Роберт Эндрю

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