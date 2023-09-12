Apple Event 2023: все, что вам нужно знать

Долгожданное мероприятие Apple Event 2023 под названием «Wanderlust» состоится 12 сентября 2023 года в 10:00 по тихоокеанскому времени. На этом мероприятии будет продемонстрирован ряд новых продуктов, включая iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 и другие. Многие люди с нетерпением ждут выхода этих новых устройств, особенно iPhone 15 Ultra, который, по слухам, появится.

Apple Event 2023 будет доступен для прямой трансляции на Apple TV и Apple.com, что позволит зрителям быть в курсе последних анонсов продуктов. Время проведения мероприятия будет варьироваться в зависимости от страны. После запуска продуктов станет доступно предварительное бронирование, а доставку можно ожидать в течение нескольких дней.

В линейку продуктов Apple Event 2023 входят iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra или Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 и другие. Эти устройства предлагают множество функций и улучшений, которые обязательно понравятся энтузиастам технологий.

Время проведения Apple Event 2023 в зависимости от страны следующее: США (10:00 утра по тихоокеанскому времени), Европа (10:00 утра по тихоокеанскому времени), Индия (10:30 по тихоокеанскому времени), Австралия (10:00 по тихоокеанскому времени), Канада (10:00 утра по тихоокеанскому времени), Великобритания (10:00 утра по тихоокеанскому времени), ОАЭ (10:00 утра по тихоокеанскому времени), Россия (10:00 утра по тихоокеанскому времени) и Китай (10:00 утра по тихоокеанскому времени).

Ожидается, что презентация iPhone 15 на Apple Event 2023 станет ярким событием. iPhone 15 будет выпускаться в разных вариантах, таких как iPhone 15 Pro и Pro Max, в зависимости от предпочтений пользователей. По слухам, стартовая цена iPhone 15 составит около 80,000 XNUMX рупий, что делает его устройством высокого класса.

Кроме того, на мероприятии Apple Event будут представлены Apple Watch Series 9 с обновленной операционной системой под названием WatchOS 10. Пользователи могут рассчитывать на ряд новых функций и улучшений в этой последней версии Apple Watch.

Чтобы посмотреть Apple Event 2023 в прямом эфире, зрители могут посетить сайт apple.com или получить доступ к мероприятию через Apple TV или приложение YouTube. Эти платформы дают возможность наблюдать за развитием событий, предлагая из первых рук ознакомиться с новейшими продуктами и анонсами.

В заключение отметим, что Apple Event 2023 — долгожданная выставка, обещающая новые интересные устройства и функции. Энтузиасты технологий со всего мира с нетерпением ждут этого события, поэтому его обязательно должны посмотреть как поклонники Apple, так и потребители.

источники:

-Apple.com