Apple улучшает функцию определения местоположения AR в iOS 17.2

В своем последнем обновлении iOS Apple представила улучшения функций дополненной реальности (AR) в своем приложении «Карты». Цель состоит в том, чтобы повысить скорость и точность функций определения местоположения AR.

Для этого Apple собирает данные о «характерных точках», которые представляют форму и внешний вид стационарных объектов, таких как здания, когда функции AR используются в Картах. Эти данные не включают фотографии или изображения и не могут быть прочитаны отдельными лицами.

Используя машинное обучение на устройстве, Карты сравнивают собранные точки со справочными данными Apple Maps, которые отправляются на iPhone. Камера отфильтровывает движущиеся объекты, такие как люди и транспортные средства, фокусируясь только на характерных точках неподвижных объектов.

Сравнивая характерные точки со справочными данными, Карты могут более точно определить местоположение пользователя и предоставить подробные маршруты ходьбы с контекстом AR. Функции «Пешеходные маршруты AR» и «Уточнить местоположение» обновляют справочные данные Apple, еще больше повышая точность дополненной реальности.

Apple гарантирует, что собранные данные зашифрованы и не связаны с каким-либо отдельным пользователем или Apple ID. Компания также добавляет «шум» к данным характерных точек с помощью машинного обучения на устройстве, что затрудняет восстановление изображения на основе данных.

Хотя Apple заявляет, что маловероятно, что кто-то сможет воссоздать изображение на основе данных характерных точек, шифрование и ограниченный доступ к данным делают любую атаку и воссоздание еще более маловероятными.

Если пользователи предпочитают не передавать данные AR в Apple, у них есть возможность отключить переключатель «Повысить точность определения местоположения AR» в приложении «Настройки» в разделах «Конфиденциальность и безопасность» и «Аналитика и улучшения».

Благодаря этим улучшениям Apple стремится предоставить пользователям более быструю и точную работу с дополненной реальностью в приложении «Карты».