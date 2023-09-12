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Представляем iPhone 15 и iPhone 15 Plus: новые функции и улучшения

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Представляем iPhone 15 и iPhone 15 Plus: новые функции и улучшения

Apple представила свои новейшие смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus, предлагающие повышенную производительность, новые цветовые варианты и порт USB-C. Устройства сохраняют ту же стартовую цену, что и прошлогодние модели, — 799 долларов.

И iPhone 15, и iPhone 15 Plus оснащены дисплеями с диагональю 6.1 и 6.7 дюйма соответственно. Apple объявила, что максимальная яркость этих дисплеев увеличена до 2000 нит, что обеспечивает более яркие впечатления от просмотра. Предварительные заказы на iPhone 15 начнутся в эту пятницу, а официальный запуск запланирован на 22 сентября.

Одной из выдающихся особенностей новых iPhone является стильная цветная отделка. Apple органично встроила цвета во все стеклянные поверхности, в результате чего получилась потрясающая и привлекательная отделка. iPhone 15 доступен в розовом, желто-зеленом, синем и черном цветах, предлагая пользователям широкий выбор вариантов, соответствующих их личному стилю.

Система камер серии iPhone 15 также получила значительные обновления. Базовая модель теперь может похвастаться 48-мегапиксельным основным сенсором, соответствующим возможностям прошлогодней серии iPhone 14 Pro. Этот датчик обеспечивает режимы оптического зума 1x и 2x, а также обычный сверхширокоугольный объектив 0.5x. Портретный режим также был улучшен, чтобы обеспечить лучшую производительность при слабом освещении, с дополнительным бонусом автоматического включения при съемке основной камерой. Кроме того, пользователи могут настроить фокус после съемки фотографии благодаря функции сохранения карты глубины.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены процессором A16 Bionic, состоящим из шестиядерного процессора и пятиядерного графического процессора. Этот чип такой же, как и в моделях iPhone 5 Pro, и обеспечивает исключительную производительность и эффективность. Время автономной работы iPhone 14 осталось таким же, как и у его предшественника, а iPhone 15 Plus предлагает еще больше времени использования благодаря большей внутренней батарее. Зарядку теперь можно осуществлять через новый порт USB-C.

Еще одним заметным дополнением к серии iPhone 15 является сверхширокополосный чип второго поколения, который значительно увеличивает дальность и точность определения местоположения объектов. Precision Finding теперь может направлять пользователей непосредственно к человеку, а также находить предметы с прикрепленными AirTags.

Что касается функций безопасности, Apple расширила функцию Emergency SOS через спутник, чтобы охватить ситуации помощи на дороге. В США этой услугой могут воспользоваться члены ААА. Функция Emergency SOS предоставляется бесплатно в течение первых двух лет после покупки iPhone 15; однако цены после этого периода не разглашаются.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus поступят в продажу 22 сентября, цена iPhone 15 — от 799 долларов, а iPhone 15 Plus — от 899 долларов.

источники:
– Apple (URL-адрес не указан)

By Габриэль Бота

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