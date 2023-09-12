Представляем iPhone 15 Pro и Pro Max: самые мощные iPhone от Apple на данный момент

Apple только что представила свои новейшие смартфоны высокого класса — iPhone 15 Pro и Pro Max. Эти новые модели, оснащенные множеством функций и обладающие самой высокой производительностью среди всех смартфонов, призваны произвести впечатление.

IPhone 15 Pro оснащен 6.1-дюймовым экраном, а Pro Max — более крупным 6.7-дюймовым дисплеем. Обе модели оснащены чипом A17 Pro, который, по утверждению Apple, имеет более высокую производительность, чем любой другой смартфон на рынке. Ожидается, что благодаря улучшенному графическому процессору эти устройства обеспечат улучшенные игровые возможности.

Одним из заметных изменений в этом году является наличие порта USB-C в нижней части телефона, который заменил традиционный порт Lightning. Apple может похвастаться тем, что iPhone 15 Pro имеет скорость передачи 10 Гбит/с, что упрощает передачу больших файлов, таких как фотографии и видео.

Новые iPhone имеют более прочный корпус из титана, что делает их более надежными, чем когда-либо прежде. Они бывают четырех разных цветов: черный, белый, синий и «натуральный». Apple также представила кнопку действия, которая заменяет переключатель звонка на левой стороне телефона. Эту кнопку можно настроить для выполнения различных функций, например открытия камеры или включения фонарика.

Что касается фотографии, iPhone 15 Pro и Pro Max предлагают лучшие камеры Apple. Оснащенные семью различными объективами, включая модернизированную 48-мегапиксельную камеру, эти устройства позволяют делать потрясающие фотографии с улучшенными характеристиками при слабом освещении и уменьшенным бликом. Камеры также используют системы искусственного интеллекта Apple для съемки фотографий HEIF в полном разрешении и предлагают несколько фокусных расстояний для универсальных вариантов съемки. Кроме того, телефоны поддерживают съемку видео 4K60 ProRes и даже позволяют использовать внешнее хранилище через порт USB-C.

В то время как базовые модели iPhone получают обновления по сравнению с моделями Pro предыдущего года, iPhone 15 Pro и Pro Max выступают в качестве испытательного полигона для инновационных идей Apple. Благодаря высокой производительности, расширенным возможностям камеры и USB-C эти устройства расширяют границы возможностей iPhone.

источники:

– Автор: Дэвид Пирс

– Источник: Грань