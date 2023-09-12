Apple возобновляет партнерство с Qualcomm в области модемов 5G

Apple возобновила партнерство с Qualcomm, гарантируя, что гигант бытовой электроники продолжит использовать модемно-радиочастотные системы Qualcomm Snapdragon 5G в своих смартфонах до 2026 года. Это объявление было сделано, несмотря на предыдущие усилия Apple по разработке собственных модемов и снижению зависимости от Qualcomm.

Хотя Apple приобрела переживающий трудности модемный бизнес Intel в 2019 году, предоставив компании необходимые ресурсы для создания собственных модемов, похоже, что независимая разработка модемов Apple еще не достигла успеха. Соглашение с Qualcomm указывает на то, что Apple по-прежнему полагается на внешних поставщиков для удовлетворения своих потребностей в модемах.

Разработка собственных модемов позволила бы Apple обойти расходы и роялти, связанные с компонентами Qualcomm, потенциально увеличив прибыльность компании. Однако, возобновляя партнерство с Qualcomm, Apple гарантирует, что у нее будет запасной план на случай, если ее независимая разработка модемов не будет продвигаться так быстро, как ожидалось.

Хотя новое соглашение не является эксклюзивным и означает, что Apple по-прежнему может использовать свои собственные модемы или модемы других поставщиков, оно подчеркивает продолжающуюся зависимость компании от Qualcomm в отношении ее модемных технологий. Apple является важным клиентом Qualcomm: на долю Apple и Samsung придется 10% или более консолидированной выручки Qualcomm в 2022 финансовом году.

Примечательно время анонса, поскольку оно происходит как раз накануне ежегодного мероприятия Apple, посвященного iPhone, на котором компания, как ожидается, представит свой новый iPhone 15. Поскольку маловероятно, что эта предстоящая линейка смартфонов будет включать в себя модем, разработанный Apple, Ожидается, что они будут использовать модем Qualcomm 5G и радиочастотный интерфейс.

Источники: Qualcomm

Определения:

– Модемно-радиочастотные системы Snapdragon 5G: линейка модемов 5G и радиочастотных систем Qualcomm, используемых в смартфонах и другой электронике.

– Модем: устройство, которое позволяет устройствам подключаться к Интернету или другим сетям путем передачи и получения данных.

– RF Front End: схема устройства, которая управляет передачей и приемом радиочастотных сигналов.

– Роялти: Плата, выплачиваемая компанией за использование интеллектуальной собственности или технологий другой компании.