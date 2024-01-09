Apple представляет новый VR-гарнитур Vision Pro с передовыми возможностями

Apple сделала революционное объявление в понедельник, официально анонсируя запуск долгожданного гарнитура дополненной реальности (MR) Vision Pro, выход которого запланирован на 2 февраля в Соединенных Штатах. Vision Pro плавно объединяет цифровой контент с физическим миром, предлагая пользователям мощный и захватывающий опыт с помощью инновационной операционной системы VisionOS. Это футуристическое устройство может быть контролируемо с помощью голосовых команд, жестов рук и отслеживания глаз, обеспечивая простоту взаимодействия.

Vision Pro будет стоить 3 499 долларов за версию с объемом памяти 256 ГБ, что делает его одним из самых передовых и удобных для потребителей электронных устройств на рынке. Предварительные заказы на гарнитуру будут доступны с 19 января как в оффлайн, так и в онлайн-магазинах Apple в США.

Одной из ключевых особенностей Apple Vision Pro является его способность изменить способ взаимодействия пользователей с цифровым контентом в физическом мире. С помощью удобного пользовательского интерфейса VisionOS, Vision Pro предоставляет мощный и интуитивно понятный опыт, переопределяя наши способы связи, творчества и исследования. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил: «Мы вступаем в эру пространственных вычислений. Apple Vision Pro — самое передовое устройство потребительской электроники, когда-либо созданное Apple. Его инновационный и волшебный пользовательский интерфейс переопределит наши способы связи, творчества и исследования».

В дополнение к замечательным функциям, Vision Pro обладает совместимостью с Virtual Display для Mac, что позволяет пользователям без проблем передавать мощные возможности своих Mac на большой и портативный 4K-дисплей гарнитуры. Любители игр также получат доступ к более чем 250 играм на платформе Apple Arcade.

Что включено в пакет Apple Vision Pro?