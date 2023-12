Nintendo выпускает демо-версию долгожданной игры Another Code: Recollection Collection

By

Поклонники Nintendo с нетерпением ждут выхода Another Code: Recollection, сборника, объединяющего полюбившиеся ремейки Another Code: Trace Memory и Another Code: R для Switch. И теперь игроки могут познакомиться с коллекцией с помощью недавно выпущенной демоверсии.

Демо-версия предоставляет предварительный просмотр захватывающего игрового процесса и захватывающей сюжетной линии, которые игроки могут ожидать от Another Code: Recollection. Это позволяет игрокам испытать образец улучшенной графики и игровой механики, которые были обновлены для версии Switch. С выпуском демо-версии фанаты наконец-то смогут увидеть ностальгическое приключение, которое их ждет.

Другой код: Trace Memory рассказывает историю Эшли, молодой девушки, которая ищет своего пропавшего отца на острове. По пути игроки должны решать головоломки и раскрывать скрытые секреты, чтобы продвигаться по игре. Another Code: R продолжает историю, отправляя игроков в новое путешествие, которое глубже погружает в прошлое Эшли. Обе игры сочетают в себе элементы тайн, приключений и решения головоломок, создавая захватывающий игровой процесс.

Выпуск демо-версии также позволяет игрокам увидеть улучшения и усовершенствования, внесенные в ремейки. Графика была обновлена ​​с учетом возможностей Switch, что привело к потрясающей графике, оживляющей игровой мир. Кроме того, игровая механика была усовершенствована, чтобы сделать игру более плавной и интуитивно понятной.

Коллекция Another Code: Recollection выйдет 19 января, и теперь игроки могут оформить предварительный заказ на игру, чтобы защитить свою копию. С выпуском демо-версии ажиотаж вокруг коллекции наверняка достигнет новых высот, поскольку фанаты с нетерпением ждут возможности снова окунуться в это ностальгическое путешествие.