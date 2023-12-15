Классические автомобили украли из гаража в Роки-Ривер, штат Огайо

По данным местной полиции, несколько классических автомобилей были украдены из гаража в Роки-Ривер, штат Огайо. Кражи были засняты на видео наблюдения, на котором видно, как воры скрылись с двумя ценными старинными автомобилями 26 ноября. Марк Кондрич, владелец одного из украденных автомобилей, кабриолета Chevy Impala Super Sport 1966 396 года с автоматической коробкой передач, выразил свой шок и гнев по поводу кражи. инцидент. Он купил автомобиль как предмет коллекционирования в 1999 году. Другим угнанным автомобилем был Pontiac GTO 1970 года выпуска с жесткой крышей. Обе машины хранились в охраняемом подземном гараже, который не так хорошо видно с улицы.

В интервью Кондрич предположил, что воры, должно быть, заранее знали о здании и его планировке, поскольку к машинам было трудно добраться. Он оценивает стоимость своей Импалы примерно в 60,000 1,000 долларов, но сентиментальная ценность автомобиля, особенно воспоминания, связанные с летними поездками с детьми, неисчислима. Кондрич предлагает вознаграждение в размере XNUMX долларов каждому, кто предоставит информацию, которая поможет вернуть украденные автомобили.

В ответ на инцидент владелец здания принял дополнительные меры безопасности, а полиция связывается с близлежащими предприятиями в надежде найти потенциальных зацепок с помощью камер наблюдения.

Этот прискорбный инцидент служит напоминанием другим владельцам классических автомобилей в этом районе о необходимости сохранять бдительность и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих ценных автомобилей. Кража автомобилей, особенно старинных и коллекционных автомобилей, по-прежнему остается постоянной проблемой, и владельцам настоятельно рекомендуется соблюдать надлежащие меры безопасности и обеспечивать надежную защиту своих транспортных средств.