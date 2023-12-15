Местные магазины выступают против расширения «Фокстрота», ссылаясь на угрозу малому бизнесу

Владельцы малого бизнеса в Андерсонвилле объединяются, чтобы протестовать против планов Фокстрота открыть новое заведение по соседству. Высококлассный круглосуточный магазин в Чикаго столкнулся с ожесточенной оппозицией со стороны местных предприятий, которые утверждают, что приток сетевых магазинов наносит вред обществу.

Миа Сакаи, владелица Ándale Market, местного курируемого углового магазина, особенно обеспокоена решением Foxtrot открыться на Кларк-стрит. Она утверждает, что «Фокстрот» делал покупки в ее магазине, копировал ее продукцию и заключал контракты с теми же поставщиками, что фактически подрывало ее бизнес.

Чтобы сплотиться против планов «Фокстрота», Сакаи возглавил усилия, в результате которых городским властям было отправлено письмо, подписанное 41 владельцем малого бизнеса, представляющим 35 местных предприятий, против проникновения «Фокстрота» в этот район. Кроме того, публичная петиция против планов Фокстрота собрала почти 1,400 подписей.

Противодействие «Фокстроту» является частью более широкого противодействия растущему присутствию национальных сетевых магазинов в Андерсонвилле. В этом районе, известном своим духом «местного магазина», открылись такие известные сети, как Warby Parker, Jeni's Ice Cream и Taco Bell, вытеснившие давние местные предприятия.

Критики утверждают, что сетевые магазины отрицательно влияют на общество, отвлекая деньги от местного бизнеса. Способность сетей поглощать убытки и компенсировать их другими способами, такими как электронная коммерция или прибыль из других мест, также ставит малый бизнес в невыгодное положение.

Интерес «Фокстрота» к Андерсонвиллю обусловлен тем, что компания привлекла значительные средства для расширения своей деятельности в других городах. Предлагаемый магазин в Андерсонвилле будет включать в себя продажу алкоголя на месте, размещение на открытом воздухе и услуги доставки.

Хотя «Фокстрот» обратился к соседям и властям в попытке заручиться поддержкой, сообщество по-прежнему стойко сопротивляется. Владельцы малого бизнеса опасаются, что появление «Фокстрота» и других сетевых магазинов еще больше подорвет уникальный и независимый характер Андерсонвилля.