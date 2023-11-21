Выпущено новое издание «Монополии» в Сан-Хосе, посвященное местным достопримечательностям и истории

Долгожданная версия «Монополии» в Сан-Хосе была официально выпущена 20 ноября 2023 года, а специальное мероприятие состоялось в знаменитом Таинственном доме Винчестеров. Эта уникальная версия классической настольной игры отдает дань уважения богатой истории и достопримечательностям Сан-Хосе, передавая суть города для будущих поколений.

На игровом поле изображено множество примечательных местных достопримечательностей и предприятий, в том числе «Таинственный дом Винчестеров» и «Оригинальный Джо», которые занимают желанные места, которыми обычно являются Boardwalk и Park Place. Другие популярные места, представленные на доске, включают Сантана-Роу, площадь Сан-Педро, площадь Сезара Чавеса и Tech Interactive.

Мэр Сан-Хосе Мэтт Махан выразил свое волнение по поводу релиза, заявив, что игра предоставляет прекрасную возможность прославить историю и культуру города. Он подчеркнул важность сохранения местных достопримечательностей и обеспечения их увековечения таким уникальным образом.

Издание «Монополии» в Сан-Хосе теперь можно приобрести в различных розничных магазинах, включая Amazon и CVS, за 39.95 долларов. Игра была создана Top Trumps и лицензирована Hasbro, что гарантирует качественный и приятный игровой процесс.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Где я могу купить издание «Монополии» в Сан-Хосе?

О: Игру можно приобрести в таких розничных магазинах, как Amazon и CVS.

В: Сколько стоит игра?

Ответ: Издание «Монополии» в Сан-Хосе стоит 39.95 долларов.

Вопрос: Какие достопримечательности изображены на игровом поле?

О: Таинственный дом Винчестеров, магазин Original Joe's, Сантана-Роу, площадь Сан-Педро, площадь Сезара Чавеса и Tech Interactive входят в число достопримечательностей, включенных в игру.

В: Какая компания создала игру?

Ответ: Издание «Монополии» в Сан-Хосе было создано компанией Top Trumps и лицензировано Hasbro.

источники:

– [Амазонка](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)