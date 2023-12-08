Новое понимание истории климата Земли выявило более высокую чувствительность к парниковым газам

Всесторонний анализ истории климата Земли, охватывающей более миллионов лет, показал, что планета значительно более чувствительна к парниковым газам, чем считалось ранее. Новое исследование предполагает, что существующие климатические модели могут недооценивать долгосрочный потенциал потепления, вызванный выбросами углекислого газа.

Определение влияния наших выбросов углерода на климат Земли требует понимания того, насколько сильно планета нагревается в ответ на повышение уровня CO2. На эту чувствительность влияют петли обратной связи, включающие облака, таяние ледяных щитов и другие факторы.

Чтобы понять эту чувствительность, ученые часто изучают прошлые изменения климата. Однако из-за ограничений в образцах ледяных кернов исследователи полагаются на косвенные данные, чтобы восстановить температуру и уровни CO2 в атмосфере еще в более отдаленные времена. Различные показатели, такие как плотность пор листьев растений или уровень изотопов в окаменелых панцирях морских организмов, служат индикаторами прошлых концентраций CO2.

Международная группа из более чем 80 исследователей провела обширное исследование, создав более точную картину древних уровней CO2. Это расширенное понимание позволяет ученым контекстуализировать нынешние уровни CO2 в атмосфере в далеком прошлом. Недавние оценки показывают, что уровни CO2, сравнимые с сегодняшними, в последний раз наблюдались примерно 14 миллионов лет назад, что значительно раньше, чем считалось ранее.

Сравнение этих новых данных по CO2 с температурными данными показывает чувствительность климата Земли к изменениям содержания углекислого газа. Хотя климатические модели оценивают повышение температуры на 1.5–4.5 °C при удвоении содержания CO2 в атмосфере, результаты предполагают более высокий рост температуры на 5–8 °C.

Однако важно отметить, что временные рамки исследования охватывают сотни тысяч лет, а не более короткие сроки, относящиеся к человеческому опыту. Поэтому он не дает точных прогнозов глобальных температур в 2100 году. Сложные каскадные последствия изменения климата требуют времени, чтобы проявиться в полной мере.

Кроме того, огромные временные рамки, охваченные исследованием, могут скрыть более мелкие детали чувствительности климата. Ученый-климатолог Майкл Манн подчеркивает, что чувствительность климата в прошлом могла отличаться от текущих оценок, что, возможно, объясняет более высокие значения, обнаруженные в этом исследовании.

Хотя это новое понимание глубокой истории климата Земли, возможно, не применимо напрямую к нынешнему антропогенному потеплению, оно подтверждает тесную связь между CO2 и глобальными температурами. Это подчеркивает острую необходимость решения проблемы продолжающегося сжигания ископаемого топлива, учитывая потенциальные последствия, выявленные в этом исследовании.