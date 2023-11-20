Комплексный анализ киберпреследований: факторы, влияющие на совершение преступлений и виктимизацию

Растущая распространенность цифровых технологий и Интернета привела к появлению новой формы личного вторжения, известной как киберпреследование. Киберсталкинг определяется как повторяющееся и нежелательное электронное общение, вызывающее страх и страдания у жертв. Хотя это может не включать в себя физическое насилие, такое как преследование в автономном режиме, оно может иметь серьезные эмоциональные и психологические последствия. Поскольку более 1.3 миллиона человек ежегодно подвергаются киберпреследованию, крайне важно понимать факторы, которые способствуют этому типу виктимизации.

Недавнее исследование, проведенное исследователем из Государственного университета Сэма Хьюстона (SHSU), углубилось в изучение киберпреследований, чтобы выявить факторы, связанные как с преступлениями, так и с виктимизацией. В исследовании было рассмотрено около 60 исследований, проведенных в период с 2002 по 2022 год, в основном в США, но также и в других странах, таких как Австралия, Бельгия, Испания, Турция, Канада, Чили, Египет, Англия и Португалия. Среди участников были как взрослые, так и подростки.

В исследовании использовался трехуровневый метааналитический подход для определения относительной достоверности предикторов, связанных с социально-демографическими факторами, прошлым опытом, факторами риска и защитными областями. Результаты исследования показали, что фоновая область оказала наиболее существенное влияние на совершение киберпреследований и виктимизацию, за ней следовала область риска. Однако социально-демографическая и защитная сферы не оказали существенного влияния.

Исследование также показало, что люди, ведущие киберагрессивное поведение, подвергают себя риску подвергнуться киберпреследованию или мести со стороны жертв. Опыт правонарушений, как онлайн, так и оффлайн, тесно коррелировал с виктимизацией в результате киберпреследований. Личностные и психологические особенности, такие как стресс, тревога и депрессия, а также рискованные черты отношений, такие как изменчивое поведение и романтическая ревность, были связаны как с совершением киберпреследований, так и с их жертвами.

Эти результаты могут предоставить ценную информацию для разработки стратегий предотвращения киберпреследований. Понимая факторы, которые способствуют киберпреследованию, учреждения и правительства могут эффективно распределять ограниченные ресурсы и направлять усилия по предотвращению там, где они больше всего необходимы. Стратегии предотвращения должны учитывать совпадение между насилием в реальной жизни и кибернасилием, а также фоновые факторы, которые повышают риск совершения преступлений и виктимизации.

FAQ

Что такое киберсталкинг?

Киберпреследование — это повторяющееся и нежелательное электронное общение, которое вызывает у жертв страх и страдания. Оно предполагает использование технологий, таких как Интернет, для преследования, запугивания или угроз людям.

Насколько распространено киберпреследование?

По данным Министерства юстиции США, более 1.3 миллиона человек ежегодно подвергаются киберпреследованию. Широкое использование цифровых технологий и Интернета способствовало росту числа случаев киберпреследования.

Каковы факторы, связанные с киберпреследованием?

Исследование выявило несколько факторов, связанных с киберпреследованием, включая жизненный опыт, факторы риска, а также определенные личностные и психологические особенности. Опыт правонарушений, как онлайн, так и оффлайн, тесно коррелировал с виктимизацией в результате киберпреследований.

Как эти результаты могут помочь предотвратить киберпреследование?

Понимание факторов, способствующих киберпреследованию, может помочь в разработке стратегий предотвращения. Устранив перекрывающиеся факторы между насилием в реальной жизни и кибернасилием, профилактические меры могут быть более эффективными в борьбе с киберпреследованием и защите потенциальных жертв.