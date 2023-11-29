Революция в хранении энергии: роль бетона

Бетон, старинный строительный материал, сейчас находится на переднем крае глобальных усилий по борьбе с изменением климата и удовлетворению растущего спроса на энергию в современных городах и отраслях. Поскольку правительства во всем мире ищут альтернативные и безопасные решения для производства и хранения энергии, материалы для хранения тепловой энергии (TES) стали решающим компонентом в борьбе с глобальным потеплением. И оказывается, что бетон играет значительную роль в этой революции.

В своей традиционной форме бетон состоит из цемента, воды, песка и гравия. Однако исследователи обнаружили, что добавление в смесь других веществ позволяет значительно улучшить свойства бетона по хранению тепловой энергии. Например, летучая зола, побочный продукт сгорания угля, продемонстрировала превосходную теплопроводность и способность аккумулировать тепло при добавлении в бетон.

Более того, высокопроизводительный бетон (HPC), известный своей повышенной прочностью и долговечностью, также продемонстрировал огромный потенциал в области хранения тепловой энергии. Благодаря улучшенным термическим свойствам в сочетании с механическими характеристиками HPC является многообещающим выбором для последних достижений в области хранения энергии.

Особый интерес представляет легкий бетон, содержащий материалы с фазовым переходом (PCM). ПКМ — вещество, способное поглощать и выделять тепло при фазовом переходе. Вливая жидкий ПКМ в пористый бетон, исследователи успешно улучшили изоляцию стен без необходимости увеличения их толщины. Этот прорыв позволяет таким конструкциям, как помещения для выдержки сборных железобетонных изделий, сохранять значительное тепло при повышенных температурах в течение продолжительных периодов времени.

Добавление заполнителей ПКМ в бетон дало потрясающие результаты. Коэффициент теплопроводности (k) материала, отражающий его способность проводить тепло, улучшается по мере увеличения содержания агрегатов ПКМ. Кроме того, бетон, содержащий гибридные заполнители ПКМ (комбинация твердых и жидких заполнителей ПКМ), продемонстрировал более высокую скрытую теплоту, что делает его более эффективным в сохранении тепла при повышенных температурах по сравнению с бетоном с отдельными заполнителями ПКМ.

Помимо ПКМ, исследователи также изучили возможность использования нанотехнологического бетона для превосходного хранения энергии. За счет включения микроинкапсулированных материалов с фазовым переходом (m-PCM), а также многостенных углеродных нанотрубок (MWCNT) и микрокремнезема (SF), механические и термические свойства цементного композита улучшаются. Эти достижения доказали свою эффективность в снижении энергопотребления для терморегуляции, что делает нанобетон активным решением для экстремально холодных сред.

Поскольку мир продолжает бороться с проблемами изменения климата и растущего спроса на энергию, бетон становится важнейшим союзником в поисках устойчивых и эффективных решений по хранению энергии. Его универсальность, адаптируемость и способность хранить и выделять тепловую энергию делают его мощным инструментом в борьбе с глобальным потеплением.

FAQ

Вопрос: Что такое аккумулирование тепловой энергии (TES)?

Ответ: Хранение тепловой энергии — это процесс хранения тепловой энергии из возобновляемых или традиционных источников для последующего использования.

Вопрос: Что такое материалы с фазовым переходом (PCM)?

Ответ: Материалы с фазовым переходом — это вещества, способные поглощать и выделять тепло во время фазового перехода.

Вопрос: Что такое высокопроизводительный бетон (HPC)?

Ответ: Высокопроизводительный бетон — это тип бетона, который обладает повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с традиционным бетоном.

Вопрос: Что такое нанобетон?

Ответ: Наноинженерный бетон — это тип бетона, в состав которого входят наночастицы или наноструктуры для улучшения его свойств, таких как механическая прочность и теплопроводность.

источники:

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