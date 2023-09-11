Hisense ULED X TV: революция в технологии подсветки

Телевизор Hisense ULED X революционизирует наше представление о технологии подсветки. Одна из основных проблем с подсветкой заключается в том, что она может просачиваться, размывая черный цвет и создавая ореолы вокруг ярких объектов. Производители телевизоров попытались решить эту проблему, используя светодиодные лампы, которые можно отключить за областями, которые должны быть черными. Этот метод, известный как зоны затемнения, дает неоднозначные результаты, часто приводя к тональным артефактам и несовершенному выравниванию.

Однако телевизор Hisense ULED X использует другой подход. Благодаря 20,000 5,000 мини-светодиодной подсветки, разделенной на XNUMX XNUMX зон затемнения, этот телевизор предлагает большее количество зон, чем большинство других моделей на рынке. Результатом является значительное улучшение качества и точности изображения. Черный цвет намного темнее, а цвета насыщенные и яркие.

Для сравнения, ЖК-телевизоры обычно считаются лучше, чем OLED, для хорошо освещенных помещений. Тем не менее, телевизор ULED X предлагает впечатляющие уровни черного, минимальное цветение и глубокую насыщенность цвета, что делает его неотличимым от OLED-телевизоров во многих аспектах. Кроме того, ULED X превосходит большинство ЖК-телевизоров по максимальной яркости.

В ходе тщательного обзора телевизор ULED X неизменно впечатлял качеством изображения, превосходя даже некоторые из лучших телевизоров на рынке. Высококачественный контент с кодированием с расширенным динамическим диапазоном продемонстрировал возможности ULED X, причем большинство сцен предпочтительнее, чем у ведущего конкурента.

Однако следует учитывать некоторые недостатки. Голосовое управление ULED X ограничено, а его операционная система Vidaa может не обеспечивать тот же уровень поддержки приложений, что и Android TV. Тем, кто полагается на определенные приложения, рекомендуется проверить их доступность перед покупкой ULED X.

В целом, телевизор Hisense ULED X предлагает значительный прогресс в технологии подсветки. Исключительное качество изображения, впечатляющий уровень черного и яркие цвета делают его главным конкурентом на рынке телевизоров. Хотя у него могут быть некоторые ограничения, он, безусловно, заслуживает признания как один из лучших телевизоров, доступных в настоящее время.

источники:

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